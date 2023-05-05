  • Alwasat News
Atwasat

إجلاء سكان وإجراءات طارئة بسبب ثوران بركان في غواتيمالا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 11:51 صباحا
إجلاء سكان وإجراءات طارئة بسبب ثوران بركان في غواتيمالا
مركز لإيواء سكان قرى جرى إخلاؤها بسبب ثوران فويغو في غواتيمالا، 4 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت سلطات غواتيمالا، أنها أجلت أكثر من ألف شخص من سكان خمس قرى مجاورة لبركان فويغو القريب من العاصمة والأنشط في أميركا الوسطى، بسبب ثورانه.

وبدأ ثوران البركان صباح الخميس، مع انبعاث سحب من الدخان الكثيف والرماد فوق مزارع وبلدات قريبة من سفح البركان، مما أثار قلقا على سلامة سكانها، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول في مركز إدارة الكوارث (كونريد)، أوسكار كوسيو، في مؤتمر صحفي، إنه جرى إجلاء 1054 شخصًا يعيشون في خمس قرى.

وأوضح مركز إدارة الكوارث أن البركان المسمى فويغو (حريق بالاسبانية) يطلق «حمما بركانية» - مزيج حار من الغاز والرماد والصخور - «تنحدر بسرعة كبيرة على جوانب الجبل البركاني».

وبلغ ارتفاع عمود الرماد المنبعث من البركان نحو ستة آلاف متر عن سطح البحر.

ويبعد البركان نحو 35 كيلومترا عن العاصمة غواتيمالا، فيما قال كونريد إن الرماد يتساقط غرب وجنوب غرب البركان في اتجاه بعيد عن العاصمة الواقعة شمالي شرقه، موضحا أن ذلك قد يتبعه انبعاثات أقوى مع استمرار ثوران البركان، مشيرا إلى أن هطول أمطار متوقع قد يسبب انهيارات في التربة.

إغلاق طريق على سفح البركان
من جهته، قدر المسؤول في هيئة إدارة الكورث رودولفو غارسيا، عدد سكان المناطق المعرضة لتساقط الرماد المنبعث من البركان بنحو 130 ألف نسمة، وبلغ الرماد مناطق تبعد نحو مئة كيلومتر عن فوهة البركان.

وأوضح المسؤول، إنه جرى فتح 13 مركزا للإيواء في أربع بلدات قريبة، تتسع في المجموع لـ7600 شخص.

- ثوران بركان فويغو في غواتيمالا

وقررت السلطات إغلاق طريق على سفح البركان يربط عددا من البلدات بمدينة أنتيغوا الوجهة السياحية المهمة التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) على لائحتها للتراث العالمي.

ونصحت سكان المناطق المعرضة لخطر سحابة الرماد باتباع تعليمات السلطات بدقة، كما حثت السكان المحليين والسياح على تجنب منطقة محظورة يبلغ عرضها سبعة كيلومترات حول البركان.

انبعاث حمم ورماد
ودعت السكان إلى تغطية خزانات المياه لتجنب أي تلوث ووضع كمامات وإزالة الحطام المتساقط على أسطح منازلهم لمنع أي اضرار قد تنجم عن ثقل الرواسب وإعداد الحقائب الضرورية لأنفسهم ولحيواناتهم الأليفة في حال اضطرارهم لإخلاء بيوتهم.

ونشرت شرطة المرور صورا لسيارات ودراجات نارية متوقفة على طول طرق سريعة لتجنب البقاء في مناطق تساقط الرماد.

ودفع انبعاث حمم ورماد من البركان نفسه في ديسمبر الماضي، السلطات إلى إغلاق أكبر مطار في البلاد موقتا. ويثور هذا البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترا كل أربع أو خمس سنوات.

وفي 2018، تسبب ثورانه في تدفق أنهار من الحمم البركانية على جوانبه مما أدى إلى تدمير قرية سان ميغيل لوس لوتس وغلى مقتل 215 شخصًا وفقدان عدد مماثل.

وتضم غواتيمالا بركانين آخرين ناشطين، هما سانتياغيتو في غرب البلاد وباكايا في الجنوب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي

كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا

شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي

البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي
البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي

البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي
نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه
نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه
شاهد في «هنا ليبيا»: موظفو صندوق الضمان يطالبون برواتبهم

شاهد في «هنا ليبيا»: موظفو صندوق الضمان يطالبون برواتبهم
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم

وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم
«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»

«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات

بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات
إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل

إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل
كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام

كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام
تفاصيل لقاءات حفتر في روما.. ملفات السودان والهجرة والانتخابات

تفاصيل لقاءات حفتر في روما.. ملفات السودان والهجرة والانتخابات
نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية

نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد

مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر

الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر
أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل

أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل
كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي

كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط اليابان
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط اليابان
«الأمن والتعاون» في أوروبا: موسكو نقلت مئات الآلاف من أطفال أوكرانيا لمناطق سيطرتها
«الأمن والتعاون» في أوروبا: موسكو نقلت مئات الآلاف من أطفال ...
الصين تدين «افتراءات» كندا بعد استدعاء سفيرها في أوتاوا
الصين تدين «افتراءات» كندا بعد استدعاء سفيرها في أوتاوا
8 قتلى و14 جريحا في إطلاق نار جديد بصربيا وتوقيف منفذه
8 قتلى و14 جريحا في إطلاق نار جديد بصربيا وتوقيف منفذه
إجلاء سكان وإجراءات طارئة بسبب ثوران بركان في غواتيمالا
إجلاء سكان وإجراءات طارئة بسبب ثوران بركان في غواتيمالا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول ......
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة ......
دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي
دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس ......
المزيد
المجلس العسكري في مالي يحدد 18 يونيو موعداً للاستفتاء على الدستور
المجلس العسكري في مالي يحدد 18 يونيو موعداً للاستفتاء على ......
لافروف: الهجوم على الكرملين مستحيل دون علم واشنطن
لافروف: الهجوم على الكرملين مستحيل دون علم واشنطن...
رئيس فاغنر يهدّد بسحب مقاتليه من باخموت بسبب نقص الذخيرة
رئيس فاغنر يهدّد بسحب مقاتليه من باخموت بسبب نقص الذخيرة...
إجلاء سكان وإجراءات طارئة بسبب ثوران بركان في غواتيمالا
إجلاء سكان وإجراءات طارئة بسبب ثوران بركان في غواتيمالا...
8 قتلى و14 جريحا في إطلاق نار جديد بصربيا وتوقيف منفذه
8 قتلى و14 جريحا في إطلاق نار جديد بصربيا وتوقيف منفذه...
المزيد