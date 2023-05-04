«فرانس برس»: دوي انفجارات في كييف

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد صحفيو وكالة «فرانس برس»، الخميس، بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف التي شهدت ليلاً سلسلة هجمات.

وقالت الوكالة إن صحفييها في الوكالة شاهدوا مسيّرة كانت الدفاعات الجوية تحاول إسقاطها، فيما أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف بأن الدفاع الجوي جرى تفعيله.

وضربت روسيا مجددًا أوكرانيا بمسيّرات إيرانية الصنع الخميس، غداة اتهامها كييف بشن هجوم بالمسيرات على الكرملين.

- إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

وفي الجانب الروسي، أصابت مسيّرات الخميس مصافي نفط في مناطق قريبة من أوكرانيا، في حلقة جديدة من سلسلة هجمات وعمليات تخريب قبل أيام من الاحتفالات العسكرية بيوم النصر في 9 مايو، المناسبة التي ترتدي أهمية كبيرة للكرملين.

من جهته وصل الرئيس الأوكراني إلى لاهاي للقاء مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بعد زيارته الأربعاء فنلندا. وأعلن الجيش الأوكراني صباح الخميس أنه أسقط خلال الليل 18 مسيّرة من أصل 24 أطلقتها روسيا على البلاد.

وقال سلاح الجو الأوكراني على تلغرام إنّ «الغزاة أطلقوا 24 مسيّرة من نوع شاهد 136/131. قام سلاح الجو الأوكراني بالتعاون مع وحدات دفاع جوي أخرى باسقاط 18 مسيّرة».

وقال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف إنه بحسب المعلومات الأولية فقد «دمرت قوات الدفاع الجوي كل صواريخ العدو ومسيّرات فوق كييف».