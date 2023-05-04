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بلجيكا تعتقل 7 أشخاص بشبهة التحضير لـ«هجوم إرهابي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 06:15 مساء
بلجيكا تعتقل 7 أشخاص بشبهة التحضير لـ«هجوم إرهابي»
أفراد من الشرطة البلجيكية (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتقلت الشرطة البلجيكية سبعة أشخاص يشتبه بتقديمهم الدعم لتنظيم «داعش» والتحضير لـ«هجوم إرهابي»، حسبما أعلن الادعاء العام الخميس.

وغالبية المشتبه بهم من الشيشان، وثلاثة منهم يحملون الجنسية البلجيكية، وفق بيان للادعاء الذي أضاف أن «الهدف المحدد للهجوم المخطط له لم يُعرف بعد»، وفق وكالة «فرانس برس».

- 8 موقوفين بشبهة الإعداد لـ«اعتداء إرهابي» في بلجيكا

وفي 28 مارس الماضي، أعلنت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا عن توقيفات مماثلة، حين جرى توقيف ثمانية أشخاص، في إطار تحقيقين حول شبهات بالإعداد «لاعتداء إرهابي».

وأوضحت النيابة العامة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» وقتها، أن الأهداف المحتملة لم تحدد حتى الآن. وأفاد مصدر قضائي بأن الموقوفين هم «شباب سلكوا طريق التطرف وانخرطوا في الحركة الجهادية». ويتمحور التحقيق على مخطط اعتداء في كلا الملفين، وفق المصدر نفسه.

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