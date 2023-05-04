منظمة الصحة تعدل استراتيجيتها لـ«كوفيد-19» من الطوارئ إلى الوقاية

القاهرة - بوابة الوسط

عدلت منظمة الصحة العالمية استراتيجيتها لمكافحة «كوفيد-19» لمساعدة الدول على الانتقال من الإدارة الطارئة للوباء إلى الوقاية منه والسيطرة عليه.

يأتي ذلك في وقت من المقرر أن تجتمع فيه لجنة الطوارئ لـ«كوفيد-19» في المنظمة الخميس لتقرر ما إذا كان الوباء لا يزال خطيرا بما يكفي لإبقاء مستوى التأهب الأقصى المعلن في 30 يناير 2020.

القرار النهائي الذي يعود إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس سينشر بعد عدة أيام من الاجتماع.

الولايات المتحدة تنهي إلزامية التطعيم ضد «كورونا» للوافدين في 11 مايو

في الأثناء، كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطتها الاستراتيجية للاستجابة لجائحة كوفيد للفترة 2023-2025، وهي الرابعة منذ الإبلاغ عن الحالات الأولى في نهاية 2019 في منطقة ووهان الصينية.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية ستستخدم هذه الوثيقة كتوجيه للدول حول كيفية التعامل مع «كوفيد-19» للعامين المقبلين، أثناء الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى الاستجابة المستدامة طويلة الأجل.

إدارة الوباء والسيطرة عليه

وقال تيدروس لدى عرض استراتجيتيه الجديدة إن الخطة السابقة التي نشرت في العام 2022 حددت هدفين استراتيجيين: الحد من انتشار فيروس SARS-CoV-2 (الفيروس) وتشخيصه وكشف الإصابة بفيروس «كوفيد-19» والمعالجة للحد من الوفيات وانتقال العدوى وآثارها على الأجل الطويل.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تحافظ على هذين الهدفين وتضيف هدفا ثالثا: دعم الدول التي تنتقل من الاستجابة لوضع طارئ إلى إدارة المرض والسيطرة عليه والوقاية منه على المدى الأبعد.

تركز الوثيقة الجديدة بشكل خاص على رعاية الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض بما يعرف بالمعاناة من آثار كوفيد لفترة طويلة والتي يبدو أنها تحدث في 6% من الحالات المصحوبة بأعراض كما قال تيدروس.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الأبحاث ضرورية: نحن بحاجة إلى فهم أفضل لحالة ما بعد الإصابة بكوفيد، بما في ذلك عوامل الخطر ودور المناعة وتطوير أساليب لتحديد عبء المرض بشكل أفضل. في الأثناء، على الدول تعزيز وتمويل مسارات العلاج لهذا المرض الخطير في كثير من الأحيان.