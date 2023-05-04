الكرملين يتهم واشنطن بشن هجوم المسيرتين الأوكرانيتين

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت الرئاسة الروسية، الخميس، الولايات المتحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشن الهجوم المفترض الذي استهدف بطائرتين مسيرتين مبنى الكرملين في موسكو الأربعاء بقصد اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين والذي أحبطته الدفاعات الروسية وتنفي كييف أي ضلوع فيه.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن جهود كييف وواشنطن لإنكار أي مسؤولية لهما (عن الهجوم المفترض) سخيفة تماما. واعتبر أن القرارات المتعلقة بهجمات كهذه لا تتخذ في كييف، بل في واشنطن، كييف تنفذ فحسب ما يُطلب منها.

«الكرملين» يقول إن كييف حاولت اغتيال بوتين

واتهم الكرملين أمس الأربعاء كييف بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بواسطة طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا وأسقطهما سلاح الجو الروسي، إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفى عقب ذلك اتهام موسكو.