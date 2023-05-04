زيلينسكي في لاهاي للقاء مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن ناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف لوكالة «فرانس برس»: «نحن في لاهاي وسنلتقي مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية».

وتحقّق محكمة الجنايات الدولية في جرائم حرب مفترضة قد تكون القوات الروسية ارتكبتها في أوكرانيا.

وشارك زيلينسكي أمس الأربعاء، في قمة تجمع قادة دول الشمال الخمس، والتقى خلالها الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو وتمحور اللقاء حول النضال الذي تخوضه أوكرانيا للدفاع عن نفسها. كما أجرى محادثات ثنائية مع كل من رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، والنرويجي يوناس غار ستور، والدنماركي ميتي فريدريكسن والأيسلندية كاترين جاكوبسدوتير، وفق المصدر ذاته.