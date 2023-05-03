واشنطن تعلق مساعداتها الغذائية لإقليم تيغراي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «يو إس إيد» (USAID)، الأربعاء، تعليق مساعداتها الغذائية لإقليم تيغراي الذي دمرته الحرب في شمال إثيوبيا بعد رصد شحنات منها في أسواق محلية.

وقالت مديرة الوكالة سامانتا باور «لقد اتخذنا القرار الصعب بتعليق كل المساعدات الغذائية المدعومة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (المخصّصة) لمنطقة تيغراي حتى إشعار آخر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويتّهم محقّقون أمميون كل أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب. وبدأت الحرب في نوفمبر 2020، حين أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قواته إلى تيغراي، بعدما اتّهم «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي هيمنت في السابق على الحياة السياسية في إثيوبيا، بمهاجمة قواعد للجيش.