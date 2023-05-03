روسيا تفتح تحقيقًا في «عمل إرهابي» بعد هجوم مفترض على الكرملين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، الأربعاء، فتح تحقيق في عمل إرهابي بعدما أفادت موسكو أنها أسقطت مسيرتين استهدفتا مقر الرئيس فلاديمير بوتين، متهمة أوكرانيا بمحاولة اغتيال «إرهابية».

وقالت لجنة التحقيق في روسيا المكلفة التحقيق في الجرائم الأكثر خطورة، في بيان، إنها «فتحت تحقيقا جنائيا في إرهاب على صلة بمحاولة قصف مقر رئيس روسيا في الكرملين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتهام موسكو لكييف بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما أعلنت إسقاط مسيّرتين كانتا تستهدفان الكرملين.

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وصرح زيلينسكي للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه في دول شمال أوروبا في هلسنكي: «لم نهاجم بوتين. نترك ذلك للمحكمة. نقاتل على أراضينا وندافع عن قرانا ومدننا».

وقال الكرملين إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تحدث جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «إف إسي بي» ذاكرًا أنه جرى تفكيك شبكة أوكرانية خططت لتنفيذ أعمال «إرهابية وتخريبية» في شبه جزيرة القرم التي شهدت في الأيام الأخيرة زيادة في وتيرة الهجمات والعمليات التخريبية.