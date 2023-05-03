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مدفيديف يحرض على «تصفية» زيلينسكي بعد الهجوم المفترض على الكرملين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 06:45 مساء
مدفيديف يحرض على «تصفية» زيلينسكي بعد الهجوم المفترض على الكرملين
الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف، الأربعاء، إلى «تصفية» الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ردًا على هجوم مفترض بمسيرتين استهدف الكرملين ونسبته موسكو إلى كييف التي نفت أي ضلوع لها.

وكتب مدفيديف، وهو حاليًا المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي، على تلغرام «بعد الاعتداء الإرهابي اليوم، لم يبق خيار سوى تصفية زيلينسكي جسديًا مع زمرته»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- زيلينسكي: لم نهاجم بوتين

وفي وقت سابق، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتهام موسكو لكييف بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما أعلنت إسقاط مسيّرتين كانتا تستهدفان الكرملين.

وصرح زيلينسكي للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه في دول شمال أوروبا في هلسنكي: «لم نهاجم بوتين. نترك ذلك للمحكمة. نقاتل على أراضينا وندافع عن قرانا ومدننا».

وقال الكرملين إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تحدث جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «إف إسي بي» ذاكرًا أنه جرى تفكيك شبكة أوكرانية خططت لتنفيذ أعمال «إرهابية وتخريبية» في شبه جزيرة القرم التي شهدت في الأيام الأخيرة زيادة في وتيرة الهجمات والعمليات التخريبية.

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