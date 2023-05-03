واشنطن: نتعامل بحذر مع معلومات الكرملين عن هجوم بمسيّرات أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها تتعامل بحذر كبير مع تصريحات روسيا التي أكدت إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين كانتا تستهدفان الكرملين في موسكو.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «اطلعت على المعلومات. لا يمكن أن أؤكدها. لا نعلم»، مضيفاً «أتعامل بحذر كبير مع كل ما يصدر من الكرملين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

الرئيس الأوكراني ينفي الهجوم على الكرملين

وفي وقت سابق، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتهام موسكو لكييف بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما أعلنت إسقاط مسيّرتين كانتا تستهدفان الكرملين.

وصرح زيلينسكي للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه في دول شمال أوروبا في هلسنكي: «لم نهاجم بوتين. نترك ذلك للمحكمة. نقاتل على أراضينا وندافع عن قرانا ومدننا».

- زيلينسكي: لم نهاجم بوتين

وقال الكرملين إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تحدث جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «إف إسي بي» ذاكرًا أنه جرى تفكيك شبكة أوكرانية خططت لتنفيذ أعمال «إرهابية وتخريبية» في شبه جزيرة القرم التي شهدت في الأيام الأخيرة زيادة في وتيرة الهجمات والعمليات التخريبية.

وأوضحت الرئاسة الروسية أن العرض العسكري الكبير الذي يُقام في 9 مايو للاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية في العام 1945 سيُنظم في موسكو على الرغم من هجوم بمسيرات استهدف الكرملين.