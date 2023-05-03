16 قتيلاً بقصف روسي كثيف في منطقة خيرسون الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 16 شخصًا على الأقل جراء قصف روسي كثيف في منطقة خيرسون الأوكرانية (جنوب)، الأربعاء، من بينهم 12 في المدينة الرئيسية التي تحمل الاسم نفسه، بحسب النيابة الإقليمية، علما بأن السلطات أعلنت حظرًا للتجول اعتبارًا من مساء الجمعة.

وكتبت النيابة على «تلغرام»: «هجوم واسع للمحتلين على مدنيين في منطقة خيرسون. حصيلة (القتلى) ارتفعت إلى 16 شخصًا»، لافتة إلى إصابة نحو 22 آخرين بجروح متفاوتة، بحسب وكالة «فرانس برس».

يأتي هذا بعد، إعلان الكرملين أنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «إف إسي بي» إلى أنه جرى تفكيك شبكة أوكرانية خططت لتنفيذ أعمال «إرهابية وتخريبية» في شبه جزيرة القرم التي شهدت في الأيام الأخيرة زيادة في وتيرة الهجمات والعمليات التخريبية. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفى اتهام موسكو لكييف بأنها حاولت اغتيال بوتين.