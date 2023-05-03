زيلينسكي: لم نهاجم بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، اتهام موسكو لكييف بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما أعلنت إسقاط مسيرتين كانتا تستهدفان الكرملين.

وصرح زيلينسكي للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه في دول شمال أوروبا في هلسنكي: «لم نهاجم بوتين. نترك ذلك للمحكمة. نقاتل على أراضينا وندافع عن قرانا ومدننا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الروسية إن العرض العسكري الكبير الذي يقام في 9 مايو للاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية في العام 1945 سيُنظم في موسكو على الرغم من هجوم بمسيرات استهدف الكرملين واتُهمت أوكرانيا بالوقوف وراءه.

وقال الكرملين اليوم إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تحدث جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «إف إسي بي» ذاكرًا أنه جرى تفكيك شبكة أوكرانية خططت لتنفيذ أعمال «إرهابية وتخريبية» في شبه جزيرة القرم التي شهدت في الأيام الأخيرة زيادة في وتيرة الهجمات والعمليات التخريبية.