روسيا: الإبقاء على العرض العسكري في موسكو 9 مايو رغم هجوم الكرملين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الرئاسة الروسية، الأربعاء، إن العرض العسكري الكبير الذي يقام في 9 مايو للاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية في العام 1945 سيُنظم في موسكو على الرغم من هجوم بمسيرات استهدف الكرملين واتُهمت أوكرانيا بالوقوف وراءه.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله: «العرض سيقام. لا توجد تغييرات في البرنامج».

وأعلن الكرملين اليوم أنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تحدث جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «إف إسي بي» ذاكرًا أنه جرى تفكيك شبكة أوكرانية خططت لتنفيذ أعمال «إرهابية وتخريبية» في شبه جزيرة القرم التي شهدت في الأيام الأخيرة زيادة في وتيرة الهجمات والعمليات التخريبية.