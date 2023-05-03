زيلينسكي يصل فنلندا لحضور قمة إقليمية حول أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، فنلندا في زيارة مفاجئة يشارك خلالها في قمة تجمع قادة دول الشمال الخمس.

وقالت الرئاسة الفنلندية في بيان إن زيلينسكي يحضر القمة ويعقد مباحثات مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو -الذي انضمت بلاده أخيرًا إلى حلف شمال الأطلسي- ستتمحور حول النضال الذي تخوضه أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

كما يجري زيلينسكي محادثات ثنائية مع كل من رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، والنرويجي يوناس غار ستور، والدنماركي ميتي فريدريكسن والإيسلندية كاترين جاكوبسدوتير، وفق المصدر ذاته.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (بوابة الوسط)