البحرية الأميركية: إيران تحتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت البحرية الأميركية، الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز، في ثاني سفينة نفطية تحتجزها إيران في أقل من أسبوع.

وقال الأسطول الخامس في البحرية الأميركية ومقره البحرين، في بيان إنه «في 3 مايو نحو الساعة 6.20 صباحًا بالتوقيت المحلّي، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط نيوفي التي ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

من جهتها، قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية الرسمية إن «القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة نفط أجنبية مخالفة في مياه مضيق هرمز»، دون ذكر المصدر.

خط سير السفينة

وانطلقت السفينة من دبي وكانت تعبر الخليج العربي باتجاه ميناء الفجيرة في الإمارات عندما «هاجمتها عشرات زوارق الهجوم السريع التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وسط المضيق»، وفق بيان البحرية الأميركية.

وأضاف البيان أن «الحرس الثوري الإيراني أجبر ناقلة النفط على الاستدارة والتوجه إلى المياه الإقليمية الإيرانية قبالة سواحل بندر عباس الإيرانية».

وقبل ستة أيام، احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة نفط كانت متجهة نحو الولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، بعدما اصطدمت بسفينة إيرانية، حسب طهران.

توتر العلاقات بين واشنطن وطهران

وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيرة ومصادرة ناقلات نفط.

وتوترت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن العام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، وإعادة فرضها عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.