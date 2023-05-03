حظر تجول في خيرسون اعتبارا من الجمعة ولمدة 58 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية، الأربعاء، فرض حظر تجوّل في خيرسون (جنوب) الواقعة قرب خط المواجهة، اعتبارا من مساء الجمعة، ولمدة 58 ساعة، في حين تقول كييف إنها تستكمل الاستعدادات لهجوم مضاد واسع النطاق.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكسندر بروكودين على «تلغرام»: «اعتبارا من الساعة الثامنة (17:00 توقيت غرينتش) في الخامس من مايو، سيفرض حظر تجول في خيرسون وسيستمر حتى الساعة السادسة صباحا (03:00 توقيت غرينتش) في الثامن من مايو»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «خلال هذه الساعات الـ58، سيمنع التنقل في شوارع المدينة. كما سيمنع الخروج من خيرسون والدخول إليها».