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«وصمة عار».. الأمم المتحدة: 258 مليون نسمة احتاجوا مساعدة غذائية عاجلة العام الماضي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 11:58 صباحا
«وصمة عار».. الأمم المتحدة: 258 مليون نسمة احتاجوا مساعدة غذائية عاجلة العام الماضي
شعار الأمم المتحدة. (الإنترنت)
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أعلنت وكالات عدة تابعة للأمم المتّحدة في تقرير، الأربعاء، أن عدد من احتاجوا إلى مساعدة غذائية عاجلة العام الماضي ارتفع من جراء النزاعات والصدمات الاقتصادية والكوارث المناخية إلى 258 مليون نسمة، مقابل 193 مليونا في 2021.

وفي مقدمة هذه النسخة السابعة من «التقرير العالمي حول أزمات الغذاء»، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن هذا الواقع يمثل «وصمة عار» على جبين الإنسانية؛ لأنها عجزت عن إحراز تقدم نحو القضاء على الجوع والذي يمثل الهدف الثاني للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفق وكالة «فرانس برس».

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