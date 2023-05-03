روسيا تعلن تفكيك شبكة أوكرانية خططت لهجمات في القرم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «إف إسي بي»، الأربعاء، تفكيك شبكة أوكرانية خططت لتنفيذ أعمال «إرهابية وتخريبية» في شبه جزيرة القرم التي شهدت في الأيام الأخيرة زيادة في وتيرة الهجمات والعمليات التخريبية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن جهاز الأمن الفيدرالي قوله إنه «أحبط نشاطات شبكة تابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كانت تخطط لتنفيذ سلسلة عمليات تخريبية وإرهابية كبيرة في شبه جزيرة القرم»، وفق وكالة «فرانس برس».

روسيا تعلن صد «مخربين».. وأوكرانيا تعتبره «استفزازا متعمدا»

وفي السادس من أبريل، أعلنت روسيا أنها صدت مجموعة «مخربين» أوكرانيين حاولوا التوغل في أراضيها عبر منطقة بريانسك الحدودية التي اعتقل فيها طيار أوكراني.

وأفاد حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز عبر تطبيق «تلغرام» أن «قوة حرس الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بريانسك أحبطت محاولة توغل في الأراضي الروسية قامت بها مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية من عشرين عنصرا قرب قرية سلوتشوفسك»، وفق الوكالة الفرنسية.

وسبق أن نددت الرئاسة الأوكرانية بما وصفته بأنه «استفزاز متعمد» تمارسه موسكو بإعلانها عن تسلل «مخربين» أوكرانيين إلى مناطقها الحدودية. وقال مستشار الرئاسة ميخالو بودولياك على «تويتر»: «القصة عن جماعة التخريب الأوكرانية في روسيا هي استفزاز متعمد كلاسيكي. تريد روسيا تخويف سكانها لتبرير» غزوها لأوكرانيا، وفق ما نقلت عنه «فرانس برس».