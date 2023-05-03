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رئيسي يصل دمشق في أول زيارة لرئيس إيراني منذ بدء النزاع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 09:48 صباحا
رئيسي يصل دمشق في أول زيارة لرئيس إيراني منذ بدء النزاع
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. (الإنترنت)
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وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، صباح الأربعاء، إلى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى الدولة الحليفة منذ اندلاع النزاع في العام 2011، وفق ما أفاد الإعلام السوري الرسمي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأن رئيسي وصل إلى مطار دمشق الدولي على رأس «وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير»، في زيارة ستستغرق يومين وسيلتقي خلالها نظيره السوري بشار الأسد وسيجري معه «مباحثات سياسية واقتصادية موسعة يليها توقيع عدد من الاتفاقيات».

وتأتي زيارة رئيسي تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.

إيران: زيارة رئيسي لسورية بالغة الأهمية
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن سفير إيران لدى سورية حسين أكبري، قوله إن زيارة رئيسي إلى دمشق «بالغة الأهمية، نظرا إلى التغيرات والتطورات التي تحدث في المنطقة».

والجمعة الماضية، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان النقطة صفر من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وعمد إلى غرس شجرة زيتون وسط حديقة «إيران» الواقعة على الشريط الحدودي جنوبي لبنان.

ويتوقع أن يعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب حول سورية، في الأردن غدا الإثنين، في ظل تقارب دول عربية مع نظام الأسد بعد 12 عاما من القطيعة التي بدأت إثر اندلاع الثورة السورية في العام 2011.

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