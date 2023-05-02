الخزانة الأميركية: واشنطن وأنقرة تتعاونان بشأن العقوبات المتعلقة بالإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وتركيا عملتا معًا لفرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على شخصين مرتبطين بتمويل مجموعتين مقرهما سورية مفروض عليهما عقوبات بالفعل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة في بيان أن هذه الإجراءات تستهدف عمر الشيخ، القيادي في هيئة تحرير الشام، وكوبيلاي ساري، الذي يتلقى أموالًا في تركيا من مانحين لكتيبة «التوحيد والجهاد»، بحسب «رويترز».

إجراءات مشتركة بين أميركا وتركيا

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون «مع استمرار الجماعات الإرهابية في السعي للوصول إلى النظام المالي الدولي، يزيد التعاون مع شركائنا من قدرتنا على تعطيل شبكات التيسير هذه بشكل أكثر فعالية».

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وتابعت وزارة الخزانة أن هذه التصنيفات الجديدة تأتي في أعقاب الإجراءات المشتركة بين أميركا وتركيا في الخامس من يناير والتي تستهدف شبكة مالية رئيسية لتنظيم «داعش».