موسكو تستدعي القائم بالأعمال البولندي بعد مصادرة وارسو مبنى «ثانوية» روسية

القاهرة - بوابة الوسط

استدعت الخارجية الروسية، الثلاثاء، القائم بالأعمال البولندي في موسكو، بعد أن صادرت السلطات البولندية مبنى المدرسة الثانوية الروسية في وارسو، وسط توترات بشأن النزاع في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وأوردت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية، أن القائم بالأعمال البولندي في موسكو جاسيك سلاديوسكي، وصل ظهرا إلى الوزارة بعد ساعات قليلة من تسليم السفارة الروسية في وارسو مذكرة احتجاج إلى السلطات البولندية، بسبب المصادرة التي تمت يوم السبت، ووصفتها روسيا بأنها «عمل غير قانوني»، حسب «فرانس برس».

وصادرت بولندا السبت، مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو، حسبما أفادت وزارة الخارجية البولندية. وقال الناطق باسم الوزارة لوكاس جاسينا، لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف، إن «هذا المبنى سيكون من الآن فصاعدا ملك لبلدية وارسو».

- بولندا تصادر مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو

- الخارجية الروسية: مصادرة مبنى مدرسة في بولندا «عمل وقح وانتهاك صارخ» للأعراف الدبلوماسية

ونددت وزارة الخارجية الروسية السبت، بـ«انتهاك صارخ» للأعراف الدبلوماسية وبعمل «عدائي» من جانب السلطات البولندية، بعد مصادرة مبنى مدرسة روسية في وارسو.

وقالت الوزارة في بيان «هذه الأعمال العدائية من قبل السلطات البولندية تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961»، محذرة من أن هذا «العمل الوقح للغاية من جانب وارسو، خارج إطار التواصل الحضاري بين الدول، لن يبقى من دون رد فعلنا القاسي والعواقب على السلطات البولندية ومصالح بولندا في روسيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».