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«طالبان» تحذر من استبعادها في محادثات دولية حول أفغانستان بقطر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 02:51 مساء
«طالبان» تحذر من استبعادها في محادثات دولية حول أفغانستان بقطر
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (الإنترنت)
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بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، يوما ثانيا من المحادثات مع مبعوثين دوليين حول كيفية التعامل مع سلطات طالبان التي حذرت من استبعادها عن اجتماع قد يأتي «بنتائج عكسية».

ودعا غوتيريس إلى المحادثات التي تستمر ليومين، في وقت تجري فيه الأمم المتحدة عملية مراجعة لأدائها في أفغانستان منذ مطلع أبريل، في أعقاب إعلان سلطات طالبان حظر عمل النساء مع الوكالات الأممية. ولم تتم دعوة أي ممثل عن سلطات طالبان إلى المحادثات التي تُجرى خلف أبواب موصدة، حسب «فرانس برس».

وحذرت حكومة طالبان من استبعادها عن محادثات الدوحة التي يشارك فيها ممثلو 23 دولة ومنظمة، بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا إضافة إلى دول أوروبية وقوى عربية، مثل الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى بلدان أخرى مجاورة لأفغانستان على غرار باكستان وإيران.

مخاوف منظمات حقوقية أفغانية من احتمال مناقشة الاعتراف بحكومة طالبان
واعتبر رئيس المكتب التمثيلي لسلطات طالبان في الدوحة سهيل شاهين، أن «أي اجتماع دون مشاركة ممثلي إمارة أفغانستان الإسلامية -الطرف الرئيسي في القضية- سيكون غير منتج، بل يأتي أحيانا بنتائج عكسية». وأضاف «كيف يمكن قبول أو تنفيذ قرار يُتخذ في مثل هذه الاجتماعات ونحن لسنا جزءا من العملية؟ إنه لأمر تمييزي وغير مبرر».

وفي حين عبرت منظمات حقوقية أفغانية عن خشيتها من احتمال مناقشة موضوع الاعتراف بحكومة طالبان، شدّدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة على أن هذه المسألة ليست على جدول أعمال اجتماع الدوحة.

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من جانبه، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الإثنين، إن موضوع الاعتراف بحكومة طالبان «لن يُناقش في هذا الاجتماع». وأكّد أن المحادثات ستشمل مسائل حقوق الإنسان، من بينها حقوق النساء وطريقة الحكم وسبل مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

«فهم مشترك مع المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع طالبان»
وأشار إلى أن غوتيريس يريد التوصل إلى «فهم مشترك مع المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع طالبان في هذه المسائل». وكانت حكومة طالبان قد منعت النساء من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات، كما حظّرت عليهنّ العمل في المؤسسات الحكومية، ولاحقًا مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وتبنّى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع، الخميس، قرارًا يدين قرار الحكومة الأفغانية الأخير بشأن النساء، والذي اعتبرت الأمم المتحدة أنه يهدّد بشكل خطير جهودها لمساعدة الشعب الأفغاني. واعتبرت وزارة الخارجية الافغانية أن الحظر هو «شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان».

واعتبرت المنظمة أن قرار حكومة طالبان يضعها أمام «خيار مروع»، إزاء مواصلة عملياتها الضخمة في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة. ومن المفترض أن تنتهي عملية مراجعة أداء المنظمة الجمعة.

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