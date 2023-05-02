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بعد التحرك الأميركي.. الكرملين: لا بديل عن الوساطة الروسية في قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 02:37 مساء
بعد التحرك الأميركي.. الكرملين: لا بديل عن الوساطة الروسية في قره باغ
مقر الكرملين في موسكو. (الإنترنت)
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أعلنت موسكو، الثلاثاء، أنها لا ترى «بديلا» عن وساطتها في ملف ناغورني قره باغ الشائك، المنطقة ذات الغالبية الأرمينية والمتنازع عليها بين يريفان وباكو، في وقت تستضيف فيه واشنطن مفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا، منذ الإثنين.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين: «في هذه المرحلة، ليس هناك من قواعد قانونية أخرى يمكن أن تسهم في تسوية النزاع. ليس هناك من بديل عن هذه الوثائق الثلاثية» في إشارة إلى الاتفاق الموقع بين موسكو والطرفين المتنازعين في 2020، وفق وكالة «فرانس برس».

أميركا تستضيف مفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان
واستضافت الولايات المتّحدة، أمس الإثنين، مفاوضات سلام صعبة بين أرمينيا وأذربيجان بشأن منطقة ناغورني قره باغ الجبلية المتنازع عليها بين البلدين.

والمحادثات التي تجري تحت إشراف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يفترض أن تستمر حتى الخميس، بحضور وزيري الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيرموف، حسب «فرانس برس».

وخاضت أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفيتتان السابقتان في القوقاز، حربين، أولاهما مطلع تسعينيات القرن الماضي والثانية العام 2020، بهدف السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ التي تقطنها غالبية أرمينية وانفصلت أحاديا عن أذربيجان قبل ثلاثة عقود.

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محادثات «صريحة وحوار مباشر»
وقال مسؤول أميركي -طلب عدم الكشف عن اسمه- إلى «فرانس برس»، الإثنين، إنه يتوقع «محادثات صريحة»، وأضاف أن «هدفنا هو ضمان جلوس الوزيرين إلى الطاولة والتحدث مع بعضهما بعضا لعدة أيام في محاولة لتحقيق سلام عادل ودائم». وأوضح أنّ المفاوضات تتناول بشكل خاص «اتفاقا حول تطبيع العلاقات» بين البلدين، مؤكّدا أنه «يجري بحث كل المسائل».

وبحث بلينكن الذي يدعو إلى «حوار مباشر» منذ أشهر، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لعملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، في محادثات منفصلة مع قادة البلدين خلال نهاية الأسبوع.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان، إن بلينكن أعرب في اتصاله مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأحد، «عن قلق الولايات المتحدة العميق من أن يؤدي إنشاء أذربيجان لنقطة تفتيش على ممر لاتشين إلى تقويض جهود بناء الثقة في عملية السلام».

وشدد بلينكن على أهمية «إعادة فتح ممر لاتشين أمام المركبات التجارية والخاصة في أقرب وقت ممكن». وتابع ميلر أن بلينكن نقل لعلييف دعم واشنطن لعملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، و«شاركه قناعته بأن السلام ممكن». وقال ميلر في بيان منفصل السبت، إن بلينكن أجرى محادثة أيضا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وساطة روسية لوقف إطلاق النار
من جهتها، توسطت موسكو لوقف إطلاق النار بين يريفان وباكو بعد جولة القتال الأخيرة بينهما العام 2020، وقامت بنشر قوات حفظ سلام على طول ممر لاتشين.

ومع انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا وعدم استعدادها لتوتر علاقاتها مع تركيا، الحليفة الرئيسية لأذربيجان، تسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لبث بعض الدفء في العلاقات بين العدوين اللدودين، وفق الوكالة الفرنسية.

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