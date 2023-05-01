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بايدن يريد ترسيخ التقارب مع نظيره الفلبيني خلال مباحثات في البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 04:02 مساء
بايدن يريد ترسيخ التقارب مع نظيره الفلبيني خلال مباحثات في البيت الأبيض
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أ ف ب)
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يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس أملا في توطيد التقارب الذي بدأ بين البلدين، لكن الأخير حذر من أن بلاده لن تتحول إلى «قاعدة» لشن أي عمل عسكري.

سيستقبل الرئيس الأميركي ضيفه في الساعة 18,30 ت غ في البيت الأبيض لإجراء مباحثات في المكتب البيضوي. وسيسبق اجتماعهما في سياق توترات شديدة مع الصين، تصريحات قصيرة بحضور الصحافة، وفق «فرانس برس».

وأعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي أن زيارة الرئيس الفلبيني تأتي في لحظة «بالغة الأهمية». وقال المسؤول الكبير الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن «التزاماتنا لضمان أمن الفلبين راسخة». وترتبط الفليبين والولايات المتحدة منذ عام 1951 بمعاهدة دفاع مشترك.

«سلسلة من الاستفزازات الصينية»
وأضاف المسؤول أن الفليبين، المستعمرة الأميركية السابقة، «تسعى إلى الاطمئنان» بعد «سلسلة من الاستفزازات الصينية». في 23 أبريل كادت زوارق قوارب صينية وفلبينية تصطدم على بعد نحو 200 كيلومتر من جزيرة بالاوان الفلبينية. ويعد هذا الحادث، الأحدث في سلسلة طويلة بين البلدين اللذين يتنازعان الأحقية بالسيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.

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وكان الرئيس الفلبيني قدم نفسه بعد انتخابه، على أنه مؤيد لعلاقة متوازنة مع واشنطن وبكين التي زارها في يناير، واعداً بأن بلاده ستكون «صديقة الجميع ولن تكون عدوة لأحد».

وقال على متن الطائرة التي كانت تقله إلى واشنطن «لن نسمح بأن تستخدم الفلبين قاعدة لأي عمل عسكري». لكن واشنطن تأمل في أن يؤدي تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي إلى حث مانيلا على مزيد من التقارب معها.

تحديث المؤسسة العسكرية 
وستكون زيارة البيت الأبيض فرصة، بحسب المصدر نفسه، للإعلان عن «مجموعة جديدة من قواعد الدفاع الثنائي» في البحر والجو وفي المجال الإلكتروني.

كما تريد الولايات المتحدة دعم «تحديث» الجيش الفليبيني من خلال تسليم طائرات عسكرية وتعزيز أسطوله الحربي. وتأثرت العلاقة بين الفلبين وواشنطن خلال ولاية الرئيس الفلبيني السابق فيرودريغو دوتيرتي، الذي كان يؤيد تقاربًا مع الصين. لكنها اتخذت منعطفًا جديدًا مؤخرًا، نظرًا لتصميم الإدارة الأميركية على تعزيز تحالفاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أنهت الولايات المتحدة والفلبين للتو أكبر مناورات عسكرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي، وستسمح مانيلا للجيش الأميركي باستخدام أربع قواعد عسكرية فلبينية إضافية بما في ذلك منشآت بحرية واقعة بالقرب من تايوان، وهو ما يثير غضب الصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها.

 تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين
ستشهد زيارة الرئيس الفليبيني أيضاً تعهد الولايات المتحدة تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الفلبين - التي تعد الصين أول شريك تجاري لها - ولا سيما في مجال الطاقة الخضراء والابتكار التكنولوجي والمعادن الاستراتيجية والأمن الغذائي، بحسب المسؤول الأميركي الكبير.

وكان جو بايدن التقى في سبتمبر الرئيس الفلبيني نجل الدكتاتور فرديناند ماركوس (1965-1986) الذي اعتبرته واشنطن حليفاً خلال الحرب الباردة. وقال له خلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة «لقد مررنا بأوقات عصيبة لكن علاقتنا من وجهة نظرنا استراتيجية للغاية». وزارت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الفليبين في نوفمبر الماضي.

 

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