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قتيل و25 جريحًا في انقلاب حافلة تقل عمالًا موسميين مغاربة في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 03:19 مساء
قتيل و25 جريحًا في انقلاب حافلة تقل عمالًا موسميين مغاربة في إسبانيا
جامعي الفراولة في دفيئة في أيامونتي في هويلفا بإسبانيا. (أ ف ب)
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قُتل شخص وأصيب 25 آخرون بينهم سبعة جروحهم خطرة في انقلاب حافلة تقل عمالًا موسميين مغاربة الإثنين في جنوب إسبانيا كما أعلنت أجهزة الإنقاذ.

وأوضحت أن الحادث وقع قبل الفجر على طريق يبعد حوالى 50 كلم عن هويلفا، المدينة الواقعة في الأندلس. وكانت الحافلة تقل 34 عاملًا زراعيًا مغربيًا، بحسب المصدر نفسه، بحسب «فرانس برس».

وقالت أجهزة الإنقاذ «تُوفيت امرأة وأصيب 25 شخصًا بجروح». ولم يُعرف حتى الآن سبب هذه المأساة في منطقة معروفة بصناعة الأغذية الزراعية حيث تعتبر منطقة الأندلس أول مصدر أوروبي للفاكهة والخضار.

 إسبانيا تعتمد تقليديًا على آلاف العمال الموسميين الأجانب
وقدمت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز في تصريحات قبل بدء مسيرات 1 مايو «تعازيها وعبرت عن تعاطفها مع العمال ضحايا هذا الحادث الخطير جدًا».

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وتعتمد إسبانيا تقليديًا على آلاف العمال الموسميين الأجانب في قطف الفاكهة. وتنتج مقاطعة هويلفا وحدها حوالى 90% من الفراولة في الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة من العام.

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