منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعلق على استفتاء أوزبكستان

القاهرة - بوابة الوسط

قال مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الإثنين، إن الاستفتاء الدستوري في أوزبكستان الذي من شأنه تعزيز سلطة الرئيس جرى في غياب «التعددية والتنافس».



ورأت المنظمة في بيان أن «الاستفتاء الدستوري في أوزبكستان أُعدّ بشكل جيد وجرى الترويج له على نطاق واسع باعتباره خطوة لتعزيز مختلف الحقوق والحريات، لكنه أُجري في بيئة لم تراع التعددية والتنافس السياسي».

التعديل الدستوري في أوزبكستان

أيدت غالبية ساحقة من المقترعين التعديل الدستوري في أوزبكستان الذي سيتيح خصوصا لشوكت ميرزيوييف البقاء على رأس الدولة، وفق ما أظهرت نتائج أولية نشرتها اللجنة الانتخابية الإثنين.



وأوضحت اللجنة أن 90.21% من المقترعين أيدوا التعديل في نتيجة كانت متوقعة في أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد السكان، والتي شهدت العام الماضي «قمع تظاهرات بشكل دموي رغم ما يبديه الرئيس من رغبة في الانفتاح»، حسب وكالة «فرانس برس».



ويتضمن التعديل الانتقال من ولاية مدتها خمس سنوات إلى فترة سبع سنوات، وعدم احتساب ولايتين رئاسيتين، ما سيتيح نظريا للرئيس الحالي البالغ من العمر 65 عاما البقاء في السلطة حتى العام 2040، وفق الوكالة الفرنسية.