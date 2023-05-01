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رئيس الفلبين: لن نكون «نقطة انطلاق» لعمل عسكري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 12:22 مساء
رئيس الفلبين: لن نكون «نقطة انطلاق» لعمل عسكري
رئيس الفلبين فرديناند ماركوس خلال مناسبة رسمية بضواحي مانيلا، 22 مارس 2023. (أرشيفية: أ ف ب)
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قال رئيس الفلبين فرديناند ماركوس إن حكومته لن تسمح بأن تصبح بلاده «نقطة انطلاق» لعمل عسكري، وذلك في تصريحات سبقت لقاءه الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن اليوم الإثنين.

أتاحت مانيلا لواشنطن أخيرا استخدام قواعد عسكرية إضافية في وقت يسعى الحليفان لمواجهة النفوذ المتزايد للصين في المنطقة ومطالباتها بالسيادة على مياه متنازع عليها وجزر. وقال ماركوس للصحفيين أمس الأحد على متن الطائرة إلى واشنطن «لن نشجع أي عمل استفزازي من جانب أي دولة، من شأنه توريط الفلبين». وأضاف «لن نسمح باستخدام الفلبين كنقطة انطلاق لأي عمل عسكري من أي نوع»، حسب وكالة «فرانس برس».

تأتي زيارة ماركوس بعدما دعت الولايات المتحدة الصين إلى وقف «سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة» في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، على خلفية اقتراب سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين الأحد الماضي من سفينة دورية فلبينية ما كاد أن يتسبب في تصادمهما. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أول من أمس السبت «ندعو بكين إلى الكف عن سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة» مضيفا أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية من شأنه أن يؤدي إلى رد أميركي. وترتبط مانيلا وواشنطن بمعادة دفاع متبادلة تعود للعام 1951.

قالت الفلبين إن الحادث الذي وقع في 23 أبريل «كاد أن يتسبب بتصادم ... يمكن أن يوقع خسائر بشرية في الجانبين» بحسب بيان للقصر الرئاسي. وأضاف البيان «هذا بالضبط ما نريد تجنبه».

مطلب الرئيس الفلبيني من الصين
حض رئيس الفلبين الصين على الالتزام باتفاق أبرمه مع الرئيس شي جينبينغ في وقت سابق هذا العام في بكين لإقامة «آلية تواصل مباشرة» حول مواضيع تتعلق بمطالبات سيادية متداخلة في بحر الصين الجنوبي. وشكلت مانيلا فريقها بعكس بكين، بحسب ماركوس.

تؤكد بكين سيادتها على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، متجاهلة حكما دوليا بأن ذلك ليس له سند قانوني. قال ماركوس إنه لن يسمح للصين بتجاهل حقوق الفلبين في مياه البحر، ويعكس تقربه من الولايات المتحدة سعيه لتعزيز العلاقات الدفاعية بينهما. الشهر الماضي أتاحت الفلبين للولايات المتحدة استخدام أربع قواعد عسكرية إضافية، من بينها قاعدة بحرية قريبة من جزر سبراتلي المتنازع عليها واثنتان قريبتان من تايوان.

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