اليميني سانتياغو بينيا يفوز بالانتخابات الرئاسية في باراغواي

القاهرة - بوابة الوسط

انتخبت باراغواي رئيسا من حزب كولورادو اليميني الممسك بالسلطة في البلاد منذ قرابة ثمانية عقود، معلنة رفضها لمنافسه من يسار الوسط الذي ترشح تحت شعار مكافحة الفساد المؤسسي المستشري.

وأفادت لجنة الانتخابات أن سانتياغو بينيا الاقتصادي ووزير المالية السابق البالغ 44 عاما فاز بأكثر من 42% من الأصوات، وفق ما أظهرت النتائج بعد فرز 90% من بطاقات الاقتراع، حسب وكالة «فرانس برس».

اليساري أليغري حصل على 27.5% من الأصوات

وحصل منافسه إفراين أليغري البالغ 60 عاما من تحالف أحزاب يسار الوسط على 27.5%، رغم تقدمه بفارق ضئيل في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الأحد.

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وخالفت النتيجة الاتجاه السائد في أميركا اللاتينية مؤخرا بتصويت الناخبين للأحزاب اليسارية لمعاقبة الطبقة السياسية والأحزاب الكبرى.

وصوت الناخبون في باراغواي أيضا لانتخاب نوابهم، حيث حقق حزب كولورادو أكبر حصة في مجلس الشيوخ بنحو 43%، ورغم أن التصويت إلزامي في هذه الدولة، إلا أن نسبة المشاركة بلغت 63 في المئة فقط.