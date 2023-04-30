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انتخابات رئاسية في باراغواي تمهد الطريق أمام اليسار للوصول إلى السلطة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 05:58 مساء
انتخابات رئاسية في باراغواي تمهد الطريق أمام اليسار للوصول إلى السلطة
دعاية انتخابية. (الإنترنت)
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تنتخب باراغواي الممزقة بين حيوية اقتصادية وفساد مستشرٍ رئيسًا الأحد في اقتراع لا تبدو نتائجه محسومة إطلاقًا ويهدد سبعة عقود من هيمنة اليمين في أسونسيون، مع تداعيات دبلوماسية محتملة قد تصل إلى الصين.

والمرشحان الأوفر حظًا هما سانتياغو بينيا (44 عامًا) الاقتصادي وريث حزب كولورادو (المحافظ) الحاكم منذ 76 عامًا من دون انقطاع تقريبًا، وإيفراين أليغري (60 عامًا) المحامي الاجتماعي الليبرالي الذي يقود تحالفًا ليسار الوسط، وفق «فرانس برس».

وتأتي هذه الانتخابات في وقت صعب بالنسبة إلى حزب كولورادو الذي يحكم بشكل شبه متواصل منذ خمسينيات القرن العشرين، عبر نظام دكتاتوري ثم بعد عودة الديموقراطية في 1989، فيما عوقب العديد من قادته أخيرًا من قبل الولايات المتحدة بسبب الكسب غير المشروع.

هزيمة كولورادو تشكل تحولًا إلى اليسار
وتشير استطلاعات الرأي إلى تعادل المرشحين في هذه الانتخابات التي تجري في دورة واحدة. ويليهما المرشح «المناهض للنظام» باراغوايو كوباس صاحب الخطاب الراديكالي المناهض للبرلمان والذي حقق في الأسابيع الأخيرة اختراقًا واضحًا بحصوله على نحو عشرين بالمئة من نوايا التصويت.

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وستشكل هزيمة كولورادو تحولًا إلى اليسار لبلد في أميركا اللاتينية في إطار ما يتماشى مع الموجة «الوردية» في السنوات الأربع أو الخمس الماضية والتي شهدت وضعًا كهذا من المكسيك إلى تشيلي أو من كولومبيا إلى البرازيل. 

وشكلت القضايا الاجتماعية جزءًا من موضوعات الحملة بما أن باراغواي «الصغيرة» (7.5 مليون نسمة ومساحة أكبر من ألمانيا) تمثل تناقضًا كبيرًا.  فهي قوة زراعية (فول الصويا واللحوم) ومصدر رئيسي للكهرباء (سد إيتايبو العملاق الذي تديره بالاشتراك مع البرازيل)، لكن صحة اقتصادها الكلي (4.5% النمو المتوقع في 2023، ثلاثة أضعاف أميركا اللاتينية) يخفي عدم مساواة دائم (24.7% من السكان فقراء وقطاع صحي فاشل).

«أصحاب الامتيازات»
قال ألبينيو كوباس وهو من سكان حي عشوائي تجتاحه السيول باستمرار بالقرب من العاصمة أسونسيون، «هذا لا يهمني. لن نصوت». وأضاف «ليس هناك أي اقتراح جدي للفقراء ولن يخدمنا أي مرشح». 

ويرى إيفراين أليغري أن «البلاد مليئة بأصحاب الامتيازات»، مشيرًا إلى «أشخاص يكسبون مئة مليون غواراني (14 ألف دولار) شهريًا وآخرين يموتون جوعًا». ويفكر أليغري بإصلاح ضريبي عادل لكنه يريد فرض إجراءات تقشفية على القطاع العام.

وأليغري الذي كان ناشطًا ضد الحكم الديكتاتوري لألفريدو ستروسنر (1954-1989)، وترشح مرتين للرئاسة (في 2013 و2018)، قدم نفسه على أنه مكافح لـ«المافيا» كولورادو «المرتبطة بالجريمة المنظمة»، مؤكدًا أنه نظام «انهار» حاليًا. كما كان الفساد أحد مواضيع الانتخابات إذ تحتل البلاد المرتبة 137 من أصل 180 في ترتيب منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية. 

 «فاسد بشكل كبير»
ويؤكد كل من المرشحين عزمه على مكافحة الفساد، لكن سانتياغو بينيا اضطر للدفاع عن نفسه من وصمة العار التي لحقت بمعلمه الرئيس السابق هوراسيو كارتيس (2013-2018) وقطب التبغ الذي وصفته واشنطن رسميًا في 2022 بأنه «فاسد بشكل كبير» ومنعت دخوله إلى الأراضي الولايات المتحدة والتعامل معه.

ولأن باراغواي بحدودها المليئة بالثغرات (غير ساحلية وتقع بين البرازيل والأرجنتين وبوليفيا) وهي نقطة عبور رئيسية للكوكايين في جبال الأنديز، ينتشر الفساد وبات يقتل أيضًا. فقد اغتيل في 2022 النائب العام لمكافحة غسل الأموال ورئيس بلدية يكافح المخدرات وصحفي.

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