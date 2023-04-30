في رسالة من المجر.. بابا الفاتيكان يطالب بفتح الأبواب أمام المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

في اليوم الأخير من زيارته للمجر، أطلق بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس نداءً ملحًا للترحيب بالمهاجرين اليوم الأحد في بودابست، داعيًا إلى فتح الأبواب خلال قداس في الهواء الطلق أمام عشرات آلاف الأشخاص.

وتكررت هذه الرسالة طوال فترة زيارته، في انتقاد غير مباشر لسياسة الإقصاء التي يمارسها رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان، وفق وكالة «فرانس برس».

رسالة ضد الأبواب المغلقة أمام المهاجرين

أمام الحشد الذي تجمع تحت أشعة الشمس الساطعة خارج البرلمان في قلب العاصمة المجرية، تحدث الأب اليسوعي الأرجنتيني (86 عامًا)، ضد «الأبواب المغلقة أمام من هو غريب ومختلف ومهاجر وفقير».

وأضاف: «إنه لأمر محزن ومؤلم أن نرى الأبواب المغلقة: أبواب أنانيتنا المغلقة تجاه الذين يسيرون بقربنا يوميًّا... أبواب اللامبالاة المغلقة تجاه الذين يعيشون في الألم والفقر».

وقال بابا الفاتيكان، المدافع بشدة عن اللاجئين، أمام مسؤولين سياسيين ودينيين من بينهم فيكتور أوربان: «من فضلكم: لنفتح الأبواب».

وطغى موضوع الهجرة على رحلة البابا فرنسيس الدولية الـ41، إلى هذا البلد الواقع في وسط أوروبا والذي أقام أسوارًا على حدوده خلال أزمة المهاجرين في العام 2015 واحتجز لاجئين في «مناطق عبور»، متذرعًا بالدفاع عن «الحضارة المسيحية».

منذ وصوله بودابست الجمعة الماضي، حذر البابا من التصلب والانغلاق والميل إلى الانكفاء.

دعوة إلى السلام في أوكرانيا

كذلك، كرر دعواته إلى السلام في أوكرانيا المجاورة، مندّدًا بتصاعد القومية، ومشددًا على ضرورة أن تجد أوروبا روحها من جديد في مواجهة «نوع من مرض الطفولة في التعامل مع الحرب».

وفي نهاية القداس، صلى مجدّدًا من أجل «الشعب الأوكراني المصاب والشعب الروسي»، داعيًا إلى عالم من الأخوّة وليس من الجدران.

وتقرر إلفاء الزعيم الروحي خطابا أخيرا اليوم لأكثر من 1.3 مليار كاثوليكي، وذلك مام ممثلي العالم الثقافي والعلمي في الجامعة الكاثوليكية في بودابست.

وسيعود إلى روما في وقت مبكر من المساء، كما سيعقد مؤتمره الصحفي التقليدي على متن الطائرة أمام الصحفيين المرافقين له.

على الرغم من الآلام التي يعانيها في الركبة وترغمه على الاستعانة بعصا أو كرسي متحرّك، بدا البابا في حالة جيدة، بعد شهر على دخوله المستشفى.