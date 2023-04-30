تواصل الاشتباكات في السودان قبيل انتهاء الهدنة ليلة الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل المعارك العنيفة بين الطرفين في السودان، قبيل ليلة الأحد، موعد انتهاء هدنة الأيام الثلاثة المتفق عليها بين الجيش وقوات الدعم السريع، لوقف القتال في العاصمة الخرطوم.

وغرق السودان في الفوضى منذ انفجر في منتصف أبريل الصراع الدامي على السلطة بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقّب بـ«حميدتي».

أوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.

ويتبادل طرفا النزاع الاتهامات بانتهاك الهدنة التي تم تمديدها لمدة ثلاثة أيام بوساطة دولية، وتنتهي الأحد في منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينتش).

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شهود وقوع اشتباكات قرب مقر الجيش في الخرطوم، وتعرض مدينة أم درمان غرب العاصمة لقصف جوي.

ومن جنوب الخرطوم قال شاهد: «هناك قتال عنيف للغاية وإطلاق نار كثيف في الشارع كل بضع دقائق منذ الصباح الباكر».

المبعوث الأممي للسودان: طرفا الصراع منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات

رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث

ومع دخول المعارك أسبوعها الثالث، لا تزال العائلات في العاصمة البالغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة وضواحيها، تعاني نقص الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية، ويقبع الكثيرون منهم في المنازل.

ونزح عشرات آلاف الأشخاص في الداخل أو إلى البلدان المجاورة، فيما تنظم عدة دول أجنبية وعربية عمليات إجلاء واسعة.

وضع حد للعنف

دعت القوى الدولية والإقليمية إلى وضع حد للعنف المتصاعد بين القائدين العسكريين، لكنهما رفضا المحادثات المباشرة وتبادلا الاتهامات عبر وسائل الإعلام.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على دعم وساطة بقيادة أفريقية. وكتب غوتيريش على موقع «تويتر» أن الأمم المتحدة تكثف جهودها لمساعدة الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في البلدان المجاورة.

وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 75 ألف شخص نزحوا داخليًا خلال الأسبوع الأول من القتال بشكل رئيسي في ولايات الخرطوم والشمالية والنيل الأزرق وشمال كردفان وشمال وغرب وجنوب دارفور.

وفر أكثر من 30 ألف شخص إلى تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى، حسب تقديرات الأمم المتحدة، التي حذرت من وصول عدد الفارين إلى 270 ألف شخص حال تواصل القتال.

وكثفت البلدان العربية والأجنبية الجهود لإجلاء موظفيها ورعاياها. وكانت وزارة الصحة السودانية قد قالت إن القتال طاول 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.



دارفور

في غرب دارفور، قتل 96 شخصًا على الأقل منذ الإثنين في مدينة الجنينة، حسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي وصفت الوضع بأنه خطير.

وتتزايد أعمال النهب والتدمير وإضرام الحرائق، بما في ذلك داخل مخيمات النازحين، حسب منظمة أطباء بلا حدود التي اضطرت إلى وقف كل أعمالها تقريبا في غرب دارفور بسبب العنف، حسب ما قال نائب مدير المنظمة في السودان سيلفان بيرون.

74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة في دارفور

المعارك متواصلة في العاصمة السودانية ودارفور رغم الهدنة

وحذّر بيرون في بيان من أن منظمته قلقة جدا من تأثير أعمال العنف على الذين سبق أن عانوا موجات من العنف.

وأشارت وزارة الصحة إلى تسبب الصراع القبلي المسلح في تدمير لمستشفى الجنينة الرئيسي ولوزارة الصحة وإتلاف ما بهما من ممتلكات وعربات وأجهزة.

ووصف غوتيريش القتال في دارفور بالمروع. وقال إن المجتمع ينهار، ونرى القبائل تحاول الآن تسليح نفسها.

وشهد إقليم دارفور حربا دامية بدأت في العام 2003 بين نظام الرئيس السابق عمر البشير ومتمردين ينتمون إلى أقليات إثنية، مما أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة. ولجأ البشير في هذه الحرب إلى تشكيل ميليشيا «الجنجويد» بقيادة دقلو، التي تطورت لاحقًا إلى قوات الدعم السريع، التي تم إنشاؤها رسميًا في العام 2013. وكان البرهان ودقلو قد أطاحا معا العام 2021 بشركائهما المدنيين بعدما تقاسما السلطة معهم منذ سقوط الرئيس عمر البشير العام 2019.

لكن سرعان ما ظهرت خلافات بينهما وتصاعدت حدتها، ومن أبرز أسبابها شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش.