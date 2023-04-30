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انتخابات رئاسية في تركيا تأخذ طابع استفتاء على حكم إردوغان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 08:56 صباحا
انتخابات رئاسية في تركيا تأخذ طابع استفتاء على حكم إردوغان
امرأة تحمل لافتة كتب عليها «ديموقراطي في مواجهة ديكتاتور» خلال تجمع دعم لمرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو في كوجالي، أبريل 2023. (أ ف ب)
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تأخذ الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 مايو طابع استفتاء حول تأييد أو معارضة الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يواجه للمرة الأولى معارضة موحدة بعد 20 عاما من توليه السلطة.

في سن 69 عاما، عاد إردوغان الذي غاب ثلاثة أيام هذا الأسبوع، بسبب إصابته بفيروس معوي، ليظهر أمس السبت مبديا تصميما على البقاء خمس سنوات إضافية على رأس هذا البلد الذي يحوي 85 مليون نسمة، والذي قام بتغييره بالعمق، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

كيليتشدار أوغلو
ينافسه في الانتخابات ثلاثة مرشحين، بينهم خصمه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو، (74 عاما)، مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة تشمل اليمين القومي وصولا إلى اليسار الديمقراطي، ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. تلقى «كمال» كما يقدم نفسه على الملصقات الدعائية، الجمعة، دعما غير مسبوق من حزب الشعوب الديمقراطي اليساري والمؤيد للأكراد الذي دعا إلى التصويت لصالحه.

بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، برئاسة إردوغان، وحزب الشعب الجمهوري العلماني الذي يمثله كيليتشدار أوغلو، سيختار 64 مليون ناخب تركي بين ممارسة سلطوية متزايدة للسلطة تترافق مع تديّن، ووعد بتحول ديموقراطي. سيجددون أيضاء أعضاء البرلمان.

وتتوقع الاستطلاعات انتخابات رئاسية حامية، يؤكد الطرفان أنهما قادران على الفوز بها من الدورة الأولى، وإلا فسيتم تنظيم دورة ثانية في 28 مايو.

نزعة سلطوية في تركيا
حاول كيليتشدار تجنب عقبتين: معارضة النساء المحافظات اللاتي سمح لهن في ظل عهد إردوغان بوضع الحجاب في الجامعات وفي الإدارات العامة، عبر اقتراح إدراج ذلك في القانون، وانتمائه إلى الطائفة العلوية والذي كشف عنه في شريط فيديو، متجنبا الهجمات في تركيا ذات الغالبية السنية.

في مواجهته، في بلد هيمن عليه طوال عقدين إردوغان وحزبه، ويواجه أزمة اقتصادية خطيرة وأزمة ثقة مع تجاوز التضخم نسبة 85% الخريف الماضي- الرئيس الحاضر دوما والذي يقوم بكل شيء لاستمالة القاعدة الناخبة، رغم أنه بإمكانه الاعتماد بشكل لا لبس فيه على 30% من أصوات مناصريه.

بدأ 3.4 مليون ناخب تركي في الخارج التصويت الخميس، فيما سيدلي 5.2 مليون من شريحة الشباب بأصواتهم للمرة الأولى في هذه الانتخابات. هؤلاء لم يعرفوا سوى إردوغان ونزعته السلطوية منذ التظاهرات الكبرى التي جرت في 2013، التي عرفت باسم جيزي، خصوصا محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. توجه إليهم كيليتشدار أوغلو الذي جعل رسم القلب بالأصابع شعار تجمعاته الانتخابية، «من خلالكم سيأتي هذا الربيع».

العامل الآخر غير المعروف في هذا الاقتراع، هو أثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير وأوقع أكثر من 50 ألف قتيل وعددا غير معروف من المفقودين في جنوب البلاد. فقد واجهت الحكومة اتهامات بالتأخر في بدء عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة التي بات سكانها موزعين الآن في أماكن أخرى أو لاجئين في خيم وحاويات.

نواب «العدالة والتنمية» يتحدثون عن هزيمة محتملة
هذا الوضع يضاف إلى القلق حيال نظامية العمليات الانتخابية و«وضع الديموقراطية» في تركيا، كما حذر مجلس أوروبا الذي سيرسل 350 مراقبا إلى البلاد بالإضافة إلى هؤلاء المعينين من قبل الأحزاب في 50 ألف مكتب اقتراع.

اتخذت المعارضة زمام المبادرة عبر حشد 300 ألف مدقق ومضاعفة عدد المحامين المدربين على مراقبة الانتخاباتـ حسب ما قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسؤول عن أمن الانتخابات أوغوز خان ساليجي.

على الرغم من ضخامة التحدي، فإنه يعبر هذا المسؤول عن ثقته، قائلا «نحن لا نعيش في جمهورية موز. السلطة ستتغير كما تغيرت العام 2002» حين تولى حزب العدالة والتنمية السلطة كما أضاف.

يذّكر هذا الخبير في الحياة السياسية المحلية بأن تركيا متمسكة بالديمقراطية، قائلا «حتى حين كان العسكريون ينفذون انقلابا كل عشر سنوات، كانوا يضعون سلطتهم أمام اختبار صناديق الاقتراع». يضيف أيضا أنها «للمرة الأولى يتحدث نواب حزب العدالة والتنمية عن هزيمة محتملة».

في هذا الوقت يكثف إردوغان تجمعاته ووعوده الانتخابية، مثل زيادة رواتب التقاعد وبناء مساكن وتخفيف فواتير الطاقة، متوجها بشكل خاص إلى النساء والشباب. وحدها الوعكة الصحية تمكنت حتى الآن من إبطاء مساره الانتخابي.

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