خامنئي: على العراق ألا يسمح بوجود أميركيين على أراضيه.. حتى ولو واحد

القاهرة - بوابة الوسط

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، للرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، الذي زار طهران، أمس السبت، إن الولايات المتحدة صديق لا يعتمد عليه، وينبغي على العراق ألا يسمح بأي قوات أميركية على أراضيه.

وتعارض إيران، التي تربطها بالعراق علاقات قوية، الوجود العسكري الأميركي على حدودها في العراق والخليج، قائلة إن التدخل العسكري الغربي هو السبب الأساسي لانعدام الأمن في المنطقة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله «الأميركيون ليسوا أصدقاء للعراق. الأمريكيون ليسوا أصدقاء لأحد ولا حتى مخلصين لأصدقائهم الأوروبيين».

وتجري وكالات الأمن القومي الأميركية تحقيقا بعد أن أشار تسريب لوثائق سرية إلى أن الولايات المتحدة تجسست على حلفاء لها منهم أوكرانيا. وقال خامنئي لرشيد الذي زار طهران على رأس وفد بهدف تعزيز العلاقات بين الجارتين «وجود حتى أميركي واحد في العراق يعتبر كثيرا».

2500 جندي أميركي في العراق

وللولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق للمساعدة في تقديم المشورة والدعم للقوات المحلية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر في العام 2014 على أراض في البلاد. ونُقل عن رشيد قوله إن العراق يركز جهوده على تعميق العلاقات مع إيران وحل بعض القضايا العالقة بين البلدين دون الإشارة إلى علاقات بلاده مع الولايات المتحدة.

من جهته، انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، وجود القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وذلك خلال استضافته نظيره العراقي في طهران لإجراء محادثات. وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد «المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى تحسين الأمن والاستقرار، والوجود الأميركي فيها يضر بالمنطقة واستقرارها».