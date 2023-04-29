  • Alwasat News
Atwasat

واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال «الاستفزازية وغير الآمنة» في بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 09:12 مساء
واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال «الاستفزازية وغير الآمنة» في بحر الصين الجنوبي
علما أميركا والصين. (الإنترنت)
alwasat radio

دعت الولايات المتحدة الصين السبت إلى وقف «سلوكها الاستفزازي وغير الآمن» في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بعد أن اقتربت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين مؤخرًا من سفينة دورية فيليبينية ما كاد أن يتسبب في تصادمهما.

ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر صور الحادث بأنها تشير إلى «مضايقات وترهيب» الصين للسفن الفيليبينية في المنطقة المتنازع عليها، وفق «فرانس برس».

وتابع في بيان «ندعو بكين إلى الكف عن سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة»، مضيفًا أن أي هجوم على القوات المسلحة الفيليبينية سيستدعي تفعيل الالتزامات الدفاعية الأميركية.

دوريات فلبينية في بحر الصين الجنوبي
وأعلنت وزارة الخارجية الفلبينية أمس الجمعة، استمرار تسيير دوريات في «مياهها الخاصة»، بعدما اتّهمت بكين سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبينيين بنية «متعمدة» للتسبب بحادث في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا «الدوريات الروتينية في مياهنا الخاصة لا يمكن أن تكون متعمدة أو استفزازية. إنه حق قانوني مارسناه وسنواصل ممارسته»، بحسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط

السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!

«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال

إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث

رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي

المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي
الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء

الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات

الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم

«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري

مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس

«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس
نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا: قصف مدفعي مكثف يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا
روسيا: قصف مدفعي مكثف يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا
كوريا الشمالية تندد باتفاق «سيول - واشنطن» لتعزيز الردع النووي
كوريا الشمالية تندد باتفاق «سيول - واشنطن» لتعزيز الردع النووي
ترامب في المقدمة.. نيكي هايلي وآخرون في مراتب متأخرة باستطلاعات الرأي
ترامب في المقدمة.. نيكي هايلي وآخرون في مراتب متأخرة باستطلاعات ...
أفغانيات يتظاهرن في كابل احتجاجا على اعتراف دولي محتمل بطالبان
أفغانيات يتظاهرن في كابل احتجاجا على اعتراف دولي محتمل بطالبان
السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط
السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟...
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
المزيد
واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال «الاستفزازية وغير الآمنة» في بحر الصين الجنوبي
واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال «الاستفزازية وغير الآمنة» في ......
زمزم.. سيدة سودانية تضع مولودها وتهرع إلى تشاد بعد الهجوم على قريتها
زمزم.. سيدة سودانية تضع مولودها وتهرع إلى تشاد بعد الهجوم ......
الرئيس الإيراني: الوجود الأميركي يضر بمنطقة الشرق الأوسط واستقرارها
الرئيس الإيراني: الوجود الأميركي يضر بمنطقة الشرق الأوسط ......
السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط
السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط...
أفغانيات يتظاهرن في كابل احتجاجا على اعتراف دولي محتمل بطالبان
أفغانيات يتظاهرن في كابل احتجاجا على اعتراف دولي محتمل ......
المزيد