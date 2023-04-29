واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال «الاستفزازية وغير الآمنة» في بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط

دعت الولايات المتحدة الصين السبت إلى وقف «سلوكها الاستفزازي وغير الآمن» في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بعد أن اقتربت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين مؤخرًا من سفينة دورية فيليبينية ما كاد أن يتسبب في تصادمهما.

ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر صور الحادث بأنها تشير إلى «مضايقات وترهيب» الصين للسفن الفيليبينية في المنطقة المتنازع عليها، وفق «فرانس برس».

وتابع في بيان «ندعو بكين إلى الكف عن سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة»، مضيفًا أن أي هجوم على القوات المسلحة الفيليبينية سيستدعي تفعيل الالتزامات الدفاعية الأميركية.

دوريات فلبينية في بحر الصين الجنوبي

وأعلنت وزارة الخارجية الفلبينية أمس الجمعة، استمرار تسيير دوريات في «مياهها الخاصة»، بعدما اتّهمت بكين سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبينيين بنية «متعمدة» للتسبب بحادث في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا «الدوريات الروتينية في مياهنا الخاصة لا يمكن أن تكون متعمدة أو استفزازية. إنه حق قانوني مارسناه وسنواصل ممارسته»، بحسب وكالة «فرانس برس».