الرئيس الإيراني: الوجود الأميركي يضر بمنطقة الشرق الأوسط واستقرارها

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت وجود القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وذلك خلال استضافته نظيره العراقي في طهران لإجراء محادثات.

وينتشر 900 جندي أميركي ضمن قوات التحالف في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، في شمال شرق سورية. ويتواجد الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، بحسب «فرانس برس».

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد «المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى تحسين الأمن والاستقرار والوجود الأميركي فيها يضر بالمنطقة واستقرارها».

التعاون في المجال الأمني

وأكد رئيسي أن «علاقاتنا مع العراق مبنية على مصالحنا المشتركة» مشيرًا أن «الأميركيين يفكرون بمصالحهم وليس بمصالح دول المنطقة». وشدد رئيسي على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وخصوصًا المجال الأمني.

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وتابع «تتواصل العلاقات بين البلدين في مجال البنية التحتية والمياه والكهرباء والغاز والطاقة». ولفت الى أنه تم التوصل إلى تفاهم أمني بين البلدين، مؤكدًا أن «أمن العراق وحدوده مهم جدًا لنا».