  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس الإيراني: الوجود الأميركي يضر بمنطقة الشرق الأوسط واستقرارها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 07:20 مساء
الرئيس الإيراني: الوجود الأميركي يضر بمنطقة الشرق الأوسط واستقرارها
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ونظيره العراقي عبداللطيف رشيد خلال مؤتمر صحفي مشترك في طهران. (أ ف ب)
alwasat radio

انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت وجود القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وذلك خلال استضافته نظيره العراقي في طهران لإجراء محادثات.

وينتشر 900 جندي أميركي ضمن قوات التحالف في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، في شمال شرق سورية. ويتواجد الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، بحسب «فرانس برس».

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد «المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى تحسين الأمن والاستقرار والوجود الأميركي فيها يضر بالمنطقة واستقرارها».

التعاون في المجال الأمني
وأكد رئيسي أن «علاقاتنا مع العراق مبنية على مصالحنا المشتركة» مشيرًا أن «الأميركيين يفكرون بمصالحهم وليس بمصالح دول المنطقة». وشدد رئيسي على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وخصوصًا المجال الأمني.

-  عقوبات أميركية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني
-  وزير الخارجية الإيراني: فتح السفارتين في الرياض وطهران في الأيام القليلة المقبلة

وتابع «تتواصل العلاقات بين البلدين في مجال البنية التحتية والمياه والكهرباء والغاز والطاقة». ولفت الى أنه تم التوصل إلى تفاهم أمني بين البلدين، مؤكدًا أن «أمن العراق وحدوده مهم جدًا لنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!

«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال

إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث

رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي

المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي
الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء

الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات

الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم

«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري

مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس

«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس
نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعهّدت بالرد.. موسكو: مصادرة مبنى مدرسة روسية في وارسو عمل «غير قانوني»
تعهّدت بالرد.. موسكو: مصادرة مبنى مدرسة روسية في وارسو عمل «غير ...
الخارجية الروسية: مصادرة مبنى مدرسة في بولندا «عمل وقح وانتهاك صارخ» للأعراف الدبلوماسية
الخارجية الروسية: مصادرة مبنى مدرسة في بولندا «عمل وقح وانتهاك ...
روسيا: قصف مدفعي مكثف يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا
روسيا: قصف مدفعي مكثف يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا
كوريا الشمالية تندد باتفاق «سيول - واشنطن» لتعزيز الردع النووي
كوريا الشمالية تندد باتفاق «سيول - واشنطن» لتعزيز الردع النووي
ترامب في المقدمة.. نيكي هايلي وآخرون في مراتب متأخرة باستطلاعات الرأي
ترامب في المقدمة.. نيكي هايلي وآخرون في مراتب متأخرة باستطلاعات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟...
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
المزيد
الرئيس الإيراني: الوجود الأميركي يضر بمنطقة الشرق الأوسط واستقرارها
الرئيس الإيراني: الوجود الأميركي يضر بمنطقة الشرق الأوسط ......
السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط
السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط...
أفغانيات يتظاهرن في كابل احتجاجا على اعتراف دولي محتمل بطالبان
أفغانيات يتظاهرن في كابل احتجاجا على اعتراف دولي محتمل ......
ترامب في المقدمة.. نيكي هايلي وآخرون في مراتب متأخرة باستطلاعات الرأي
ترامب في المقدمة.. نيكي هايلي وآخرون في مراتب متأخرة ......
كوريا الشمالية تندد باتفاق «سيول - واشنطن» لتعزيز الردع النووي
كوريا الشمالية تندد باتفاق «سيول - واشنطن» لتعزيز الردع ......
المزيد