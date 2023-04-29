الخارجية الروسية: مصادرة مبنى مدرسة في بولندا «عمل وقح وانتهاك صارخ» للأعراف الدبلوماسية

القاهرة - بوابة الوسط

ندّدت وزارة الخارجية الروسية السبت، بـ«انتهاك صارخ» للأعراف الدبلوماسية وبعمل «عدائي» من جانب السلطات البولندية، بعد مصادرة مبنى مدرسة روسية في وارسو.

وقالت الوزارة في بيان «هذه الأعمال العدائية من قبل السلطات البولندية تشكّل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961»، محذرة من أنّ هذا «العمل الوقح للغاية من جانب وارسو، خارج إطار التواصل الحضاري بين الدول، لن يبقى من دون ردّ فعلنا القاسي والعواقب على السلطات البولندية ومصالح بولندا في روسيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- بولندا تصادر مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو

في وقت سابق من اليوم، صادرت بولندا، مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو، حسبما أفادت وزارة الخارجية البولندية.

وقال الناطق باسم الوزارة لوكاس جاسينا، لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف، إنّ «هذا المبنى سيكون من الآن فصاعداً ملكاً لبلدية وارسو».