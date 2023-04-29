تعهّدت بالرد.. موسكو: مصادرة مبنى مدرسة روسية في وارسو عمل «غير قانوني»

القاهرة - بوابة الوسط

ندّدت روسيا السبت بـ«عمل غير قانوني» من قبل السلطات البولندية، بعد مصادرتها مبنى مدرسة روسية في وارسو، وتعهّدت بالرد عليه.

وقال السفير الروسي في وارسو سيرغي أندرييف في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الروسية العامّة «ريا نوفوستي»، إنّ «هذا عمل غير قانوني، اقتحام موقع دبلوماسي».

وحذّر من أنّ روسيا ستردّ انطلاقاً من «مبدأ المعاملة بالمثل»، بحسب وكالة فرانس برس».

- بولندا تصادر مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو

وفي وقت سابق من اليوم، صادرت بولندا، مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو، حسبما أفادت وزارة الخارجية البولندية.

وقال الناطق باسم الوزارة لوكاس جاسينا، لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف، إنّ «هذا المبنى سيكون من الآن فصاعداً ملكاً لبلدية وارسو».