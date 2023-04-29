  • Alwasat News
Atwasat

المعارضة تعلن فشل الحوار مع العسكريين في غينيا واستئناف التظاهرات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 10:41 صباحا
المعارضة تعلن فشل الحوار مع العسكريين في غينيا واستئناف التظاهرات
محتجون في العاصمة الغينية كوناكري، 28 يوليو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت المعارضة في غينيا الجمعة، فشل المشاورات مع المجموعة العسكرية الحاكمة في «غياب الإرادة السياسية لدى السلطات»، وقالت إنها تنوي استئناف التظاهرات في الشوارع.

واستأنف تحالف «القوى الحية في غينيا» الذي يضم الأحزاب الكبرى ونقابات ومنظمات غير حكومية، الاتصال مع العسكريين وتخلى عن التظاهرات لإعطاء فرصة لنجاح وساطة تقوم بها سلطات دينية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال التحالف في بيان الجمعة «نظرا لهذا الفشل الذي ينسب إلى السلطات، قررت القوى الحية في غينيا، بعدما لبت كل الطلبات التي تقدم بها القادة الدينيون لتعزيز الحوار من دون جدوى، الانسحاب من هذه المشاورات غير المثمرة واستئناف التظاهرات في الشوارع والساحات العامة».

- المجلس العسكري الحاكم في غينيا يوافق على تقديم موعد إعادة السلطة للمدنيين

وتطالب المعارضة بعودة سريعة للمدنيين إلى السلطة والإفراج عن جميع المعتقلين الذين تعتبرهم سياسيين، فيما منع العسكريون الذين استولوا على السلطة في 2021 جميع التظاهرات.

«وضع أسس تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة»
وتعهد الجيش بإفساح المجال لمدنيين منتخبين، بعد فترة انتقالية مدتها عامين بدأت في يناير 2023.

وقال وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية موري كوندي الجمعة، إن غينيا بحاجة إلى 5812 مليار فرنك غيني (أكثر من 610 ملايين يورو)، لتمويل عملية إعادة المدنيين إلى السلطة و«وضع أسس تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة».

والأربعاء، أقال رئيس المجلس العسكري الكولونيل مامادي دومبويا، رئيس الاستخبارات العسكرية، وبعدها بيوم، حل بمرسوم الكتيبة المسؤولة عن الأمن الرئاسي، أي أمنه، من دون أي تفسير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي

المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات

الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم

«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري

مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس

«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس
نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن

عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ...
«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية

«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
موفد الدبيبة في واشنطن لتعقب أصول ليبية وطائرات شحن «سي 130»

موفد الدبيبة في واشنطن لتعقب أصول ليبية وطائرات شحن «سي 130»
الفوضى والفراشة والشياطين

الفوضى والفراشة والشياطين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
المعارضة تعلن فشل الحوار مع العسكريين في غينيا واستئناف التظاهرات
المعارضة تعلن فشل الحوار مع العسكريين في غينيا واستئناف التظاهرات
حريق مستودع نفط في سيفاستوبول بالقرم بعد هجوم بطائرة مسيّرة
حريق مستودع نفط في سيفاستوبول بالقرم بعد هجوم بطائرة مسيّرة
بايدن سيلتقي 18 من قادة المحيط الهادئ في بابوا غينيا الجديدة
بايدن سيلتقي 18 من قادة المحيط الهادئ في بابوا غينيا الجديدة
بالفيديو.. أول ظهور لإردوغان بعد وعكته الصحية
بالفيديو.. أول ظهور لإردوغان بعد وعكته الصحية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟...
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
المزيد
الخارجية الروسية: مصادرة مبنى مدرسة في بولندا «عمل وقح وانتهاك صارخ» للأعراف الدبلوماسية
الخارجية الروسية: مصادرة مبنى مدرسة في بولندا «عمل وقح ......
تعهّدت بالرد.. موسكو: مصادرة مبنى مدرسة روسية في وارسو عمل «غير قانوني»
تعهّدت بالرد.. موسكو: مصادرة مبنى مدرسة روسية في وارسو عمل ......
بولندا تصادر مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو
بولندا تصادر مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو...
بالفيديو.. أول ظهور لإردوغان بعد وعكته الصحية
بالفيديو.. أول ظهور لإردوغان بعد وعكته الصحية...
بايدن سيلتقي 18 من قادة المحيط الهادئ في بابوا غينيا الجديدة
بايدن سيلتقي 18 من قادة المحيط الهادئ في بابوا غينيا الجديدة...
المزيد