  • Alwasat News
Atwasat

بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 10:13 صباحا
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، 28 إبريل 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

يستعد السياسيون ووسائل الإعلام في سائر أنحاء واشنطن لاستراحة سنوية وجيزة مساء السبت، في حفل عشاء المراسلين في البيت الأبيض سيشكل فيه الرئيس جو بايدن على الأرجح محور نكات ساخرة ويرد عليها بنفسه.

وكانت تلاشت جاذبية الأمسية التقليدية التي ستقام كالمعتاد في قاعة الاستقبال الفسيحة في فندق هيلتون في واشنطن، إلى حد ما في السنوات الأخيرة بين مقاطعة الرئيس السابق دونالد ترامب لها، والوباء، وفق وكالة «فرانس برس».

«التذاكر نفدت بالكامل»
لكن هذا العام يبدو الحدث جذاباً من جديد، إذ أكدت رئيسة نقابة الصحفيين في البيت الأبيض تمارا كيث مراسلة إذاعة «إن بي آر» العامة، أن «التذاكر نفدت بالكامل».

وأضافت لصحيفة «ذا هيل»، إنها «فترة ما بعد كوفيد. العام الماضي، تردّد الناس بشأن قضاء أمسية في قاعة كبيرة تضم 2600 شخص، وهذا العام يتهافتون» للحصول على تذكرة.

- بايدن يعلن ترشحه للانتخابات الأميركية 2024

وستنضم نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى الرئيس جو بايدن (80 عامًا)، الذي أعلن الثلاثاء أنه مرشح لإعادة انتخابه في 2024. ويحيي وجود الرئيس ونائبته في الحفل تقليدًا لم يطبق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسيشارك في حفل العشاء أيضاً شخصيات من هوليوود وسياسيون، من جميع الانتماءات وصحفيون من جميع وسائل الإعلام الأميركية.

مواصلة اتباع التقاليد
وعلى غرار كل عام، سيعتلي نجم من عالم الترفيه المسرح، وهو هذه السنة الممثل الكوميدي في برنامج «ديلي شو» روي وود جونيور.

وبحسب التقليد تحيي الأمسية التعديل الأول للدستور الأميركي، دفاعاً عن حرية الصحافة، وعملياً يجرى خصوصاً إطلاق النكات.

وفي حال مواصلة اتباع التقاليد السبت، فستستهدف النكات الرئيس، وكذلك الصحفيين العاملين على تغطية أخبار البيت الأبيض - وهما هدفان شعبيان، بحسب نتائج الاستطلاعات غير مرضية لكل من الديموقراطيين والصحافة.

ويمكن لجو بايدن أيضاً، التحدث للدفاع عن نفسه وإطلاق النكات الخاصة به.

وبالفعل، استعد الرئيس الثمانيني الجمعة للسخرية من نفسه بشأن عمره. وفي إشارة إلى خطاب ألقاه رئيس سابق قبل 65 عامًا، قال «لم أكن هناك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري

مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر

مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها

مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة

تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة
«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال

«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال
عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن

عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ...
تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين ...
«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية

«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية
احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)

احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بولندا تشتري صواريخ من مجموعة «إم بي دي آيه» بـ2.4 مليار دولار
بولندا تشتري صواريخ من مجموعة «إم بي دي آيه» بـ2.4 مليار دولار
طالبان: منع الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة شأن داخلي
طالبان: منع الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة شأن داخلي
22 قتيلا في ضربات صاروخية روسية.. وكييف: الهجوم المضاد «بات وشيكا»
22 قتيلا في ضربات صاروخية روسية.. وكييف: الهجوم المضاد «بات ...
إيران تنفي وقوع حالات تسمم بالمدارس
إيران تنفي وقوع حالات تسمم بالمدارس
الرئيس البرازيلي يوقع مراسيم لتحديد مناطق محمية للسكان الأصليين
الرئيس البرازيلي يوقع مراسيم لتحديد مناطق محمية للسكان الأصليين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟...
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
المزيد
المعارضة تعلن فشل الحوار مع العسكريين في غينيا واستئناف التظاهرات
المعارضة تعلن فشل الحوار مع العسكريين في غينيا واستئناف ......
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض...
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة ......
الرئيس البرازيلي يوقع مراسيم لتحديد مناطق محمية للسكان الأصليين
الرئيس البرازيلي يوقع مراسيم لتحديد مناطق محمية للسكان ......
إيران تنفي وقوع حالات تسمم بالمدارس
إيران تنفي وقوع حالات تسمم بالمدارس...
المزيد