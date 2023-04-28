روسيا تؤكد أنها قصفت أهدافا عسكرية أوكرانية بصواريخ

القاهرة - بوابة الوسط

قالت روسيا الجمعة إنها استهدفت وحدات احتياطية من الجيش الأوكراني بهجوم صاروخي ليل الخميس الجمعة في كل أنحاء البلاد أسفر عن مقتل أكثر 16 شخصا.

وأوضحت وزارة الدفاع أنها استخدمت صواريخ دقيقة بعيدة المدى لاستهداف «نقاط انتشار موقتة لوحدات احتياط تابعة للقوات الأوكرانية» مضيفة أن «كل الأهداف المحددة أصيبت»، وفق وكالة «فرانس برس».

سقوط قتلى في غارات جوية على كييف ومدن أخرى

وأعلنت السلطات الأوكرانية الجمعة مقتل 12 شخصا على الأقل في الضربات الليلية التي شنّتها روسيا على أوكرانيا.

وفي مدينة أومان (وسط) «ارتفع عدد القتلى» إلى عشرة أشخاص بعدما أخرج عناصر الإنقاذ «ثلاث جثث أخرى» من تحت أنقاض مبنى سكني، وفق ما أفاد وزير الداخلية إيغور كليمنكو، وفق وكالة «فرانس برس». وأعلن بوريس فيلاتوف رئيس بلدية دنيبرو (وسط شرق)، في وقت سابق مقتل شخصين هما امرأة وطفل.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن هذا هو الهجوم الصاروخي الروسي الأول على العاصمة منذ 51 يوما. ولم ترد تقارير عن خسائر مدنية في كييف.

زيلينسكي يطالب العالم بـ«الرد» على الضربات الروسية الأخيرة

وندد الرئيس فولوديمير زيلينسكي صباح الجمعة بالضربات الليلية الروسية وقال إها تجعل موسكو «أقرب من الفشل والعقاب»، داعيا العالم إلى «الرد».

وأوضح، على تلغرام، «كل هجوم وكل عمل شر ضد بلدنا وضد شعبنا يجعل الدولة الإرهابية أقرب إلى الفشل والعقاب»، مضيفا أنه «يجب الرد على الإرهاب الروسي بشكل مناسب من جانب أوكرانيا والعالم».