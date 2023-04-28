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الصين تتّهم الفلبين بأنها أرادت التسبب «عمدا» في حادث بحري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 11:09 صباحا
الصين تتّهم الفلبين بأنها أرادت التسبب «عمدا» في حادث بحري
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قالت الصين الجمعة إن حادثا كاد يقع في بحر الصين الجنوبي بين سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين، وسفينة دورية فلبينية تقل صحفيين، نتج عن «عمل استفزازي متعمد».

ووقع الحادث الإثنين غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، لمانيلا كانت تهدف إلى خفض التوترات في هذه المياه المتنازع عليها، وفق وكالة «فرانس برس».

وقطعت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين الطريق على سفينة فلبينية أصغر منها مرتين وأصبحتا على مسافة 45 مترا إحداهما من الأخرى، وقد تجنبتا الاصطدام بصعوبة.

«البحث عن مواجهة وإثارة ضجة إعلامية»
وشهد فريق من وكالة «فرانس برس» كان مدعوّا على متن سفينة فيليبينية أخرى للمشاركة في دورية في المنطقة، الحادث.

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري، «كان عملا استفزازيا متعمدا أن تدخل السفينة الفلبينية مياه ريناي جياو مع صحفيين على متنها، وكان الهدف البحث عن مواجهة وإثارة ضجة إعلامية».

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ويشكّل بحر الصين الجنوبي منطقة متنازع عليها، وتقول الصين إنها كانت أول بلد يكتشف ويسمّي جزر هذه المنطقة البحرية الشاسعة، التي يمر عبرها اليوم جزء كبير من التجارة بين آسيا وسائر أنحاء العالم، وبالتالي تطالب بجزء كبير من الجزر والشعاب المرجانية الموجودة هناك، لكنّ دولا مجاورة أخرى (الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي) لديها مطالب فيها ،وكل منها يسيطر على جزر عدة.

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