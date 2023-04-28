  • Alwasat News
Atwasat

قصف روسي يستهدف مدن أوكرانية ليلا.. والدفاعات الجوية تسقط 11 صاروخا فوق كييف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 07:18 صباحا
قصف روسي يستهدف مدن أوكرانية ليلا.. والدفاعات الجوية تسقط 11 صاروخا فوق كييف
رجال الإطفاء خلال إخماد حريق في شقة بمدينة دنيبرو الأوكرانية تضررت جراء القصف الروسي، 28 أبريل 2023، (الإنترنت)
alwasat radio

استهدفت ضربات صاروخية روسية مدنا أوكرانية عدة ليلا، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل في مدينة دنيبرو، وفق تصريح مسؤولين أوكرانيين اليوم الجمعة.

وقال رئيس بلدية المدينة على تلغرام إن الصواريخ «تسببت بمقتل مدنيين مجددا في دنيبرو»، مضيفا أن الضحيتين هما «امرأة شابة وطفل في الثالثة»، حسب وكالة «فرانس برس».

إسقاط صواريخ فوق كييف
وفي سياق متصل، أفاد مسؤولو العاصمة الأوكرانية كييف أن الدفاعات الجوية حول المدنية تمكنت من إسقاط 11 صاروخ كروز روسي.

وأضافت بلدية العاصمة في منشور على «تلغرام»، «وفقا لبيانات أولية، جرى تدمير 11 صاروخ كروز في سماء كييف، وإسقاط طائرتين مسيرتين»، حسب ما نقلته الوكالة الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر

مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها

مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة

تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة
«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال

«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال
عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن

عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ...
تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين ...
«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية

«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية
احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)

احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان

«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان
شاهد في «وسط الخبر»: أزمة هلال شوال.. هل دشنت المالكية والسلفية الصراع علنًا؟

شاهد في «وسط الخبر»: أزمة هلال شوال.. هل دشنت المالكية والسلفية الصراع علنًا؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فقدان اثنين من طاقم سفينة إيرانية وجرح آخرين بعد تصادم في الخليج
فقدان اثنين من طاقم سفينة إيرانية وجرح آخرين بعد تصادم في الخليج
الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا وغواتيمالا
الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا ...
واشنطن: نعمل على تمديد وقف إطلاق النار في السودان
واشنطن: نعمل على تمديد وقف إطلاق النار في السودان
عقوبات أميركية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني
عقوبات أميركية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني
موجة حر مبكرة في إسبانيا مع درجات حرارة قياسية
موجة حر مبكرة في إسبانيا مع درجات حرارة قياسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟...
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
المزيد
أوكرانيا تعلن إسقاط 21 صاروخا روسيا ومسيّرتين خلال الليل
أوكرانيا تعلن إسقاط 21 صاروخا روسيا ومسيّرتين خلال الليل...
قصف روسي يستهدف مدن أوكرانية ليلا.. والدفاعات الجوية تسقط 11 صاروخا فوق كييف
قصف روسي يستهدف مدن أوكرانية ليلا.. والدفاعات الجوية تسقط 11......
مجلس الأمن يدعو حركة «طالبان» لرفع قيودها عن النساء
مجلس الأمن يدعو حركة «طالبان» لرفع قيودها عن النساء...
موجة حر مبكرة في إسبانيا مع درجات حرارة قياسية
موجة حر مبكرة في إسبانيا مع درجات حرارة قياسية...
عقوبات أميركية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني
عقوبات أميركية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني...
المزيد