قصف روسي يستهدف مدن أوكرانية ليلا.. والدفاعات الجوية تسقط 11 صاروخا فوق كييف

القاهرة - بوابة الوسط

استهدفت ضربات صاروخية روسية مدنا أوكرانية عدة ليلا، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل في مدينة دنيبرو، وفق تصريح مسؤولين أوكرانيين اليوم الجمعة.

وقال رئيس بلدية المدينة على تلغرام إن الصواريخ «تسببت بمقتل مدنيين مجددا في دنيبرو»، مضيفا أن الضحيتين هما «امرأة شابة وطفل في الثالثة»، حسب وكالة «فرانس برس».

إسقاط صواريخ فوق كييف

وفي سياق متصل، أفاد مسؤولو العاصمة الأوكرانية كييف أن الدفاعات الجوية حول المدنية تمكنت من إسقاط 11 صاروخ كروز روسي.

وأضافت بلدية العاصمة في منشور على «تلغرام»، «وفقا لبيانات أولية، جرى تدمير 11 صاروخ كروز في سماء كييف، وإسقاط طائرتين مسيرتين»، حسب ما نقلته الوكالة الفرنسية.