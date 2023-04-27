واشنطن: نعمل على تمديد وقف إطلاق النار في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن تعمل بجد مع طرفي النزاع في السودان لتمديد الهدنة التي تنتهي اليوم الخميس.

وأوضح بلينكن للصحفيين: «نحن نعمل بجدّ لتمديد وقف إطلاق النار» بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان (حميدتي)، والذي بدأ الثلاثاء الماضي لمدة 72 ساعة، حسب وكالة «فرانس برس».

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وشهدت مناطق في الخرطوم اليوم الخميس قصفا من طائرات مقاتلة ومحاولات للتصدي لها، على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف القتال الذي اندلع بين طرفي النزاع منذ نحو أسبوعين، فيما يحتدم القتال في إقليم دارفور المضطرب بغرب السودان.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء وافق الجيش السوداني مبدئيا على مبادرة للمنظمة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) بتكليف رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على حل الأزمة الحالية

وبحسب بيان للجيش السوداني، شملت المبادرة تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية وإيفاد ممثل عن القوات المسلحة و«آخر عن الميليشيا المتمردة» إلى جوبا بغرض التفاوض.

قوات الدعم السريع لم ترد على مقترح لتمديد الهدنة

من جهتها، لم ترد بعد قوات الدعم السريع على مقترح تكتل شرق أفريقيا.

وتدور المعارك منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان الشهير بحميدتي حربا بلا رحمة على السلطة، بعدما كانا حليفَين منذ انقلاب العام 2021 الذي أطاحا خلاله المدنيين.

وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكات استمرت خلال الأيام الماضية على الرغم من هدنة بوساطة أميركية جرى الاتفاق عليها الثلاثاء الماضي.