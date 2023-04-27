الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا وغواتيمالا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا وغواتيمالا، مع التشدد في التعامل مع من يحاولون دخول أراضيها بشكل نظامي.

ويمثل هذا الإعلان تعديلا لسياسة الهجرة يحاول من خلاله الرئيس جو بايدن إيجاد توازن في ذلك الملف الحساس، الذي يشغل قطاعا مهمًا من المجتمع الأميركي.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم الخميس أن كندا وإسبانيا وافقتا أيضا على استضافة بعض من تجري االموافقة على طلباتهم، وذلك في إجراء تأمل واشنطن من خلاله أن يقوم الراغبون بالهجرة بتقديم طلبات رسمية وانتظار أن تجري دراستها، عوضا عن محاولة التسلل عبر حدودها.