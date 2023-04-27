فقدان اثنين من طاقم سفينة إيرانية وجرح آخرين بعد تصادم في الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، فقدان اثنين من طاقم سفينة إيرانية وإصابة آخرين بجروح إثر تصادم في مياه الخليج مع ناقلة نفط احتجزها على إثر الحادثة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الجيش في بيان «في أعقاب اصطدام سفينة مجهولة بسفينة إيرانية في مياه الخليج الفارسي، مما أدى إلى فقدان اثنين من طاقم السفينة وإصابة آخرين، تمّ اعتراض السفينة المخالفة التي كانت تهمّ بالفرار وهي ترفع علم جزر مارشال (...) واحتجازها في بحر عمان».

- البحرية الأميركية: إيران تحتجز ناقلة نفط في خليج عمان

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت البحرية الأميركية، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، مطالبةً بالإفراج الفوري عنها.

وقال الأسطول الخامس للبحرية الأميركية ومقرّه البحرين، في بيان: «احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط Advantage Sweet التي ترفع علم جزر مارشال أثناء عبورها في المياه الدولية في خليج عمان»، مضيفًا أنه على الحكومة الإيرانية أن تفرج فورًا عنها.