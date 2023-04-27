موسكو ترفض طلب واشنطن زيارة الصحفي الأميركي المسجون بتهمة التجسس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الخارجية الروسية رفض طلب السفارة الأميركية إجراء زيارة قنصلية إلى صحفي أميركي مسجون بتهمة التجسس.

الموقف الروسي جاء ردّا على امتناع الولايات المتحدة عن إصدار تأشيرات دخول لصحفيين روس كانوا سيرافقون وزير خارجية بلادهم (سيرغي لافروف) إلى الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» اليوم الخميس: «أبلِغت السفارة الأميركية بأن طلبها إجراء زيارة قنصلية في 11 أمايو... للصحفي الأميركي (إيفان) غيرشكوفيتش الذي جرى توقيفه بتهم تجسس، جرى رفضه، ونقوم لإعداد إجراءات ردّ أخرى».

ما قصة الصحفي الأميركي المتهم بالتجسس والموقوف في موسكو؟

وفي 18 أبريل الجاري، ردت محكمة روسية الطعن الذي تقدم به المراسل الأميركي لجريدة «وول ستريت جورنال» إيفان غيرشكوفيتش، وأبقت على احتجازه على خلفية تهم بالتجسس.

وآنذاك، حكوم الصحفي الأميركي للمرة الأولى بشكل علني منذ توقيفه بتهمة التجسس أواخر مارس. وكانت السفيرة الأميركية لين ترايسي من بين حاضري المحاكمة، اذ أتيح لها ولعدد من الصحفيين دخول قاعة المحكمة لدى بدء الجلسة، قبل أن يجرى إخراجهم منها.

وأعلنت أجهزة الاستخبارات الروسية في 30 مارس توقيف مراسل الجريدة الأميركية في موسكو والذي عمل سابقا مع وكالة «فرانس برس»، أثناء قيامه بعمله في إيكاتيرينبورغ.

واتهمته السلطات الروسية خصوصًا بجمع معلومات لصالح الولايات المتحدة عن قطاع صناعة الدفاع. ولم يجر كشف مزيد التفاصيل بشأن القضية المصنفة سرية.

وغيرشكوفيتش، البالغ 31 عاما، هو أول صحفي يجرى توقيفه بشبهات تجسس منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991. ومنذ توقيفه، مثل مرة واحدة أمام المحكمة، لكن في جلسة مغلقة في 30 مارس، وجرى تمديد احتجازه حتى 29 مايو.