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بكين تحذر واشنطن وسول من إثارة مواجهة مع كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 01:57 مساء
بكين تحذر واشنطن وسول من إثارة مواجهة مع كوريا الشمالية
الرئيس الأميركي جو بايدن (يسار) ونظيره الكوري الجنوبي يوون سوك يول في واشنطن، 26 أبريل 2023 (أ ف ب)
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حذرت بكين اليوم الخميس واشنطن وسول من إثارة مواجهة مع كوريا الشمالية، بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول إن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية «سيفضي إلى نهاية» نظامها.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنه يتعين على جميع الأطراف مواجهة جوهر قضية شبه الجزيرة (الكورية) والقيام بدور بناء في تعزيز تسوية سلمية للقضية، وفق وكالة «فرانس برس».

ودعت إلى وقف الإثارة المتعمدة للتوترات والمواجهة والتهديدات.

تحذير أميركي إلى كوريا الشمالية من شن هجوم نووي
وخلال قمة في واشنطن أمس الأربعاء، وجه الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي تحذيرا رسميا إلى كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي من جانبها سيؤدي إلى نهاية نظام بيونغ يانغ.

وكثف الرئيسان خلال مؤتمر صحفي مشترك في ختام محادثاتهما في البيت الأبيض من التحذيرات الموجهة إلى بيونغ يانغ مشددين على تعزيز وسائل الردع وتحالفهما الثابت الذي جرى في زمن الحرب ونما في زمن السلم، على ما أكد بايدن.

ونددت بكين بهذا القرار اليوم الخميس، معتبرة أن واشنطن تتجاهل الأمن الإقليمي وتصر على استغلال قضية شبه الجزيرة لخلق توتر.

هل تسعى واشنطن لمواجهات عسكرية في شرق آسيا؟
وأضافت الناطقة الصينية ماو نينغ «ما تفعله الولايات المتحدة (...) يثير مواجهة بين المعسكرات ويقوض نظام عدم الانتشار النووي والمصالح الاستراتيجية للدول الأخرى».

ورأت أن التحركات الأميركية تؤدي إلى تفاقم التوترات في شبه الجزيرة وتقويض السلام والاستقرار الإقليميَين وتتعارض مع هدف نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة.

من جهته قال الرئيس الكوري الجنوبي إن تحقيق السلام يأتي عبر فائض القوة وليس عبر سلام زائف يستند إلى حسن إرادة الطرف الآخر، مشددا على أن الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية سيشمل أسلحة ذرية أميركية.

تعاون دفاعي بين واشنطن وسول
واتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في إعلان واشنطن الذي أقر أمس الأربعاء على تعزيز تعاونها بشكل كبير في مجال الدفاع بما يشمل النووي من خلال تكثيف المشاورات.

وقال يون: «اتفق بلدانا على مباشرة مشاورات ثنائية فورية في حال حصول هجوم كوري شمالي نووي وتعهدا الرد عليه بسرعة وبشكل حاسم من خلال استخدام كل قوة تحالفنا بما في ذلك أسلحة الولايات المتحدة النووية».

وتهدف الولايات المتحدة من خلال ذلك إلى تعزيز مظلتها الأمنية وطمأنة حليفتها سول بعدما أجرت كوريا الشمالية خلال السنة الحالية عددا قياسيا من التجارب على صواريخ بالستية.

والرسالة موجهة أيضا إلى الصين التي تعتبرها الولايات المتحدة التحدي الاستراتيجي الرئيسي في العقود المقبلة.

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