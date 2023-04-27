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الكرملين يرحب بأي جهود لدفع السلام قدما في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 12:23 مساء
الكرملين يرحب بأي جهود لدفع السلام قدما في أوكرانيا
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف. (الإنترنت)
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أعرب الكرملين، الخميس، عن ترحيبه بأي محاولة لوضع حد للنزاع في أوكرانيا غداة أول اتصال هاتفي بين الصين وأوكرانيا منذ بدء الغزو.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحفيين: «نرحب بكل ما من شأنه إنهاء النزاع في أوكرانيا وتحقيق أهداف روسيا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأجرى الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتصالا هاتفيا هو الأول منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وقالت الحكومة الصينية إن الاتصال جاء بمبادرة من كييف.

قبل ذلك، أعلنت الحكومة الصينية أنها سترسل وفدا إلى أوكرانيا ودول أخرى بهدف البحث عن تسوية سياسية للنزاع، فيما قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنه أجرى حديثا طويلا ومهما عبر الهاتف مع نظيره الصيني، مشيرا إلى أنه دعا إلى دفع قوي في تنمية العلاقات الثنائية بين كييف وبكين.

شي: الصين لن تصب الزيت على النار
وقالت قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الصينية إن شي أكد على أن «التفاوض» هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع. وقال شي: «فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، لطالما وقفت الصين إلى جانب السلام وموقفها الأساسي هو تعزيز محادثات السلام».

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وحسب شي، فإن الصين «لن تقوم بمراقبة النيران من الجانب الآخر، ولن تقوم بصب الزيت على النار أو حتى الاستفادة من الأزمة لتحقيق مكاسب».

وأعلنت الصين أيضا أنها سترسل «ممثلا خاصا عن الحكومة الصينية، مسؤولا عن الشؤون الأوروبية الآسيوية، إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء محادثات معمقة مع جميع الأطراف من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية».

خطة صينية لحل النزاع في أوكرانيا
وطرحت الصين في فبراير الماضي خطة من 12 بندا لحل النزاع في أوكرانيا، أكدت فيها احترام سيادة كل بلد، وأن «على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للتحرك في الاتجاه نفسه واستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن».

ولقيت الوثيقة تشكيكا من حلفاء أوكرانيا. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إنها «لا تملك مصداقية كبيرة لأنهم لم يكونوا قادرين على إدانة» غزو أوكرانيا.

وزار تشي في مارس الماضي موسكو والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلال المحادثات التي استمرت يومين، أشاد بوتين وشي بـ«الحقبة الجديدة» في علاقات البلدين، وناقشا مقترحات بكين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

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