  • Alwasat News
Atwasat

استجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 11:35 صباحا
استجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في دورال في فلوريدا، 3 فبراير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

خضع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، صباح الأربعاء، لاستجواب من قبل الشرطة الفدرالية حول دوره في اقتحام مؤيدين له القصر الرئاسي ومقري الـ«كونغرس» والمحكمة العليا، حسب ما أفاد مصدر شرطي وكالة «فرانس برس».

وأمر قاض بالمحكمة العليا البرازيلية في منتصف أبريل باستجواب بولسونارو للرد على أسئلة بشأن تحريضه المحتمل لمثيري الشغب الذين دعوا إلى الإطاحة بمنافسه في الانتخابات والرئيس الحالي.

ووصل الرئيس السابق إلى مقر الشرطة الفدرالية في سيارة ذات نوافذ مظللة، حسب الوكالة الفرنسية. وهُزم بولوسنارو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وغادر البرازيل في 30 ديسمبر، قبل يومين على تنصيب منافسه.

- بولسونارو يعود إلى البرازيل لأول مرة منذ هزيمته الانتخابية
- محكمة تأمر باستجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره مطلع العام

اقتحام مقار السلطة في برازيليا
واقتحم الآلاف من أنصار بولسونارو اليمينيين المتطرفين مقار السلطة في برازيليا في الثامن من يناير، ودمروا مكاتب وخربوا أعمالا فنية ودعوا الجيش للتدخل للإطاحة باليساري المخضرم لولا.

وجاءت أعمال الشغب في برازيليا بعد أسبوع من تولي لولا منصبه بعد فوزه بفارق ضئيل على بولسونارو في انتخابات أكتوبر الماضي.

وشبّه كثيرون تلك المشاهد بأحداث الشغب التي حصلت في واشنطن في السادس من يناير 2021 عندما اقتحم أنصار للرئيس الأميركي المنتهية ولايته في حينه دونالد ترامب مبنى الكونغرس في محاولة فاشلة لمنع المصادقة على فوز غريمه جو بايدن.

وبعد مغادرته إلى ولاية فلوريدا الأميركية في الأيام الأخيرة من ولايته، عاد بولسونارو إلى البرازيل في 30 مارس، متعهدا معارضة حكومة لولا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرباح «سامسونغ» الفصلية في أدنى مستوى منذ 14 عاما

أرباح «سامسونغ» الفصلية في أدنى مستوى منذ 14 عاما
دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي

دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي
الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة

الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو

البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو
الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء

الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية

بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
ثورة فبراير في دراسة أكاديمية

ثورة فبراير في دراسة أكاديمية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية

كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا

أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة

«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي
دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي
بكين تحذر واشنطن وسول من «إثارة مواجهة» مع بيونغ يانغ
بكين تحذر واشنطن وسول من «إثارة مواجهة» مع بيونغ يانغ
بايدن يجري زيارة تاريخية إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل
بايدن يجري زيارة تاريخية إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل
شركة استشارات أميركية تزعم استجواب السلطات الصينية لموظفيها في شنغهاي
شركة استشارات أميركية تزعم استجواب السلطات الصينية لموظفيها في ...
استجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره
استجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟...
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
المزيد
ستولتنبرغ: «ناتو» وشركاؤه قدموا لأوكرانيا 230 دبابة و1550 آلية مدرعة
ستولتنبرغ: «ناتو» وشركاؤه قدموا لأوكرانيا 230 دبابة و1550 ......
الكرملين يرحب بأي جهود لدفع السلام قدما في أوكرانيا
الكرملين يرحب بأي جهود لدفع السلام قدما في أوكرانيا...
بريطانيا تحذر من عواقب مدمرة لحرب في مضيق تايوان
بريطانيا تحذر من عواقب مدمرة لحرب في مضيق تايوان...
استجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره
استجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره...
شركة استشارات أميركية تزعم استجواب السلطات الصينية لموظفيها في شنغهاي
شركة استشارات أميركية تزعم استجواب السلطات الصينية لموظفيها ......
المزيد