استجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره

القاهرة - بوابة الوسط

خضع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، صباح الأربعاء، لاستجواب من قبل الشرطة الفدرالية حول دوره في اقتحام مؤيدين له القصر الرئاسي ومقري الـ«كونغرس» والمحكمة العليا، حسب ما أفاد مصدر شرطي وكالة «فرانس برس».

وأمر قاض بالمحكمة العليا البرازيلية في منتصف أبريل باستجواب بولسونارو للرد على أسئلة بشأن تحريضه المحتمل لمثيري الشغب الذين دعوا إلى الإطاحة بمنافسه في الانتخابات والرئيس الحالي.

ووصل الرئيس السابق إلى مقر الشرطة الفدرالية في سيارة ذات نوافذ مظللة، حسب الوكالة الفرنسية. وهُزم بولوسنارو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وغادر البرازيل في 30 ديسمبر، قبل يومين على تنصيب منافسه.

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اقتحام مقار السلطة في برازيليا

واقتحم الآلاف من أنصار بولسونارو اليمينيين المتطرفين مقار السلطة في برازيليا في الثامن من يناير، ودمروا مكاتب وخربوا أعمالا فنية ودعوا الجيش للتدخل للإطاحة باليساري المخضرم لولا.

وجاءت أعمال الشغب في برازيليا بعد أسبوع من تولي لولا منصبه بعد فوزه بفارق ضئيل على بولسونارو في انتخابات أكتوبر الماضي.

وشبّه كثيرون تلك المشاهد بأحداث الشغب التي حصلت في واشنطن في السادس من يناير 2021 عندما اقتحم أنصار للرئيس الأميركي المنتهية ولايته في حينه دونالد ترامب مبنى الكونغرس في محاولة فاشلة لمنع المصادقة على فوز غريمه جو بايدن.

وبعد مغادرته إلى ولاية فلوريدا الأميركية في الأيام الأخيرة من ولايته، عاد بولسونارو إلى البرازيل في 30 مارس، متعهدا معارضة حكومة لولا.