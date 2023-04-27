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بكين تحذر واشنطن وسول من «إثارة مواجهة» مع بيونغ يانغ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 10:35 صباحا
بكين تحذر واشنطن وسول من «إثارة مواجهة» مع بيونغ يانغ
الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ. (الإنترنت)
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حذرت بكين، الخميس، واشنطن وسول من «إثارة مواجهة» مع كوريا الشمالية، بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يوون سوك يول إن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية «سيفضي إلى نهاية» نظامها.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: «يتعين على جميع الأطراف مواجهة جوهر قضية شبه الجزيرة (الكورية) والقيام بدور بناء في تعزيز تسوية سلمية للقضية»، داعية إلى وقف «الإثارة المتعمدة للتوترات والمواجهة والتهديدات»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

بايدن يحذر من أي هجوم نووي كوري شمالي
والأربعاء، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، من أن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي إلى القضاء على نظام الزعيم كيم جونغ أون.

- بايدن: أي هجوم نووي لكوريا الشمالية سيفضي إلى نهاية نظام بيونغ يانغ
- كوريا الجنوبية: الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية سيشمل أسلحة ذرية أميركية

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يوون سوك يول: «هجوم نووي تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها غير مقبول، وسيفضي إلى نهاية أي نظام يقدم على تحرك كهذا».

كوريا الجنوبية: الرد على هجوم نووي من كوريا الشمالية سيشمل أسلحة ذرية
من جانبه، قال الرئيس الكوري الجنوبي يوون سوك يول، إن السلام مع بيونغ يانغ يأتي من خلال إثبات القوة، مشددا على أن الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية سيشمل أسلحة ذرية أميركية.

وأكد وون خلال المؤتمر نفسه أنه اتفق مع نظيره الأميركي جو بايدن، على أن «تحقيق السلام يأتي عبر فائض القوة وليس عبر سلام زائف يستند إلى حسن إرادة الطرف الآخر»، حسب ما أو ردته وكالة «فرانس برس».

واشنطن ترسل غواصة نووية لكوريا الجنوبية
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة «فرانس برس» بأن الولايات المتحدة سترسل غواصة نووية لتتوقف في كوريا الجنوبية لتعزيز قدرات الردع في مواجهة كوريا الشمالية، حسب ما أعلن مسؤول أميركي كبير.

وأكد المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أنه سيتم الإعلان عن نشر الغواصة المجهزة بصواريخ باليستية ذات القدرة النووية في إطار «إعلان واشنطن» الذي سيقره الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يزور الولايات المتحدة حاليا.

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